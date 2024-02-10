Росіяни просунулися в напрямку Часового Яру: Світан сказав, наскільки це критично

Росіяни продовжують наступати в напрямку Часового Яру Донецької області. За даними DeepState, їм вдалося дещо просунутися вперед.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, прокоментувавши просування окупантів між населеними пунктами Богданівка та Хромове.

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Не вистачає боєприпасів

Як наголосив Світан, зараз окупанти просунулися вперед у невеликий ліс. Раніше його вдавалося утримувати завдяки достатній кількості боєприпасів. Але, на жаль, зараз дається взнаки нестача нарядів.

Нам просто нема їх чим там зупинити. Як тільки будуть боєприпаси, ми виб'ємо їх звідти, бо утриматися там майже неможливо. Зараз втрачаємо таку територію, яку потім доведеться вибивати. Але витратимо на це значно більше боєприпасів, ніж, якби ми просто утримували б її зараз, маючи достатню кількість снарядів,

– зазначив Світан.

Зараз потрібно посилено працювати над тим, аби діставати боєприпаси від міжнародних партнерів. Вони допоможуть зупинити просування окупантів.

Ситуація на фронті: коротко

Росія зазнала величезних втрат з початку повномасштабної війни. Станом на 10 лютого вони втратили понад 394 тисячі особового складу. Також українські захисники знищили 6394 ворожих танки, 11942 бойових броньованих машин, 9459 артилерійських систем, 981 РСЗВ тощо.

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 111 бойових зіткнень. Росія також завдала 73 авіаційні удари і здійснила 76 обстрілів з РСЗВ.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що окупанти почали використовувати Starlink на фронті. В Головному управлінні розвідки підтвердили цю інформацію.