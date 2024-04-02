Намагаються прорвати фронт: ексголова розвідки назвав першочергові цілі ворога

Окупанти намагаються просуватись у бік Часового Яру, щоб насамперед завоювати панівні позиції, змістити ЗСУ з оперативно вигідних позицій біля Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Також ворог намагається прорвати фронт на Новопавлівському напрямку.

Також росіяни розглядають накопичення великих угрупувань у напрямку Куп'янська, Кремінної, а далі розгортати наступальні операції на Харків. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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"Тобто Путін поставив завдання захопити повністю Донецьку область. Це Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки, де загарбники розгортають ударні групи. Ми сьогодні потужно стримуємо, будуємо укріпрайони, завдаємо величезних контрударів", – зауважив він.

Ситуація на Сході

Микола Маломуж пояснив, що у Часовому Яру ситуація змінюється. Українські захисники маневрують, але у межах населеного пункту ніяких закопувань немає. ЗСУ там займають оперативно вигідні позиції на висотах.

Проривів ворога нема ні у бік Часового Яру, ні на Новопавлівському напрямку, куди останні дні були націлені атаки росіян. Сьогодні ЗСУ укріплюють там позиції, знають плани ворога, бачать через розвідувальні можливості, куди окупанти переміщують війська та основні ударні групи.

Ми говоримо про Східний регіон, де виконується завдання утримати ті напрямки, про які ми говоримо, але й знищувати там резерви. Тому що по всіх напрямках йде велика концентрація живої сили та військової техніки ворога,

– підкреслив генерал армії.

ЗСУ можуть завдавати ударів по місцях концентрації російських військ. Це призводить до величезних втрат ворога. Також українські бійці завдають попереджувальних ударів по прифронтових резервах окупантів, на полі бою. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки зазначив, що сьогодні ворог не має стратегічних ресурсів для великих наступальних операцій.

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