Їм бракує сил на Харків: Світан сказав, у яких двох точках насправді тиснутимуть росіяни

Все більше обговорюють можливість наступу російських окупантів на Харків. Однак насправді це вороже ІПСО для тиску на українців. Загарбникам нема чим наступати на Харків, Суми чи Київ.

Росіяни можуть спробувати тиснути на інші два напрямки. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Ці сценарії з військового погляду абсолютно не піддаються жодним прорахункам. У ворога нічого вийде. Нема чим росіянам наступати на Харків, Суми, Київ", – сказав він.

Ворог атакуватиме дві точки

Роман Світан зазначив, що росіяни можуть виконувати бойові завдання, наприклад, наступальні тактичного рівня у районі Донецька та Бахмута. Усе через погане становище загарбників у цих районах.

У районі Бахмута. Тому що у районі Часового Яру стоїть наша артилерія. Це підвищення кілька десятків метрів, панівна висота, з якої під повним контролем тримається Бахмутське російське угрупування. Їм там не "комільфо" перебувати, м'яко кажучи,

– підкреслив військовий експерт.

Тому окупанти намагатимуться попри етап накопичення, у який вони зараз перейшли, тактичними заходами витиснути українські війська з Часового Яру. Ще один напрямок – це Донецьк.

"Друга точка – це Донецьк. Не так Авдіївка, як Мар'їнка. Тобто напрямок не від Авдіївки на Карлівку, а від Мар'їнки на Курахове. Тому що для них важливий саме цей населений пункт як наша база, яка підтримує і Вугледар, і Мар'їнський напрямок", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тому зараз приблизно половина усіх російських атак на лінії фронту, будуть у напрямку на Георгіївки, Красногорівки та Побєди.

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