Окупанти ніколи не відмовляться від своїх цілей: якою має бути російська поразка

Росіяни вже зазнавали нищівних поразок на війні проти України, але все одно продовжують лізти. Є лише один варіант, який допоможе назавжди завершити бойові дії.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Росія вже зазнала поразки на Півночі України. Згодом вони тікали з Харківщини, а потім – з правобережжя Херсонщини.

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Ніякого дипломатичного врегулювання війни не буде

Як наголосив Коваленко, за цей час Росія зазнала багато колосальних репутаційних ударів. Але це не змусило їх відмовитися від своїх планів.

Навіть якщо вони втратять контроль над лівобережжям Херсонщини чи над частиною Запорізької області; навіть якщо залишаться без Керченського мосту; навіть якщо в Санкт-Петербурзі постійно щось вибухатиме, вони все одно не відмовляться від своїх планів. Це треба давно зрозуміти. Жодна поразка не змусить їх покинути свої амбіції щодо захоплення України,

– зазначив Коваленко.

Важливо відсунути росіян до кордонів 1991 року. Але навіть тоді вони будуть мобілізовувати своє населення. Тому ні про яке дипломатичне врегулювання війни тут не йдеться. Єдиний варіант – повне знищення окупантів. Але для цього потрібна відповідна допомога від міжнародних партнерів. На жаль, поки що вони не дають достатньо озброєння, аби швидко здійснити ці цілі.

Ситуація на фронті: коротко