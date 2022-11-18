У Херсоні відновили водопостачання 900 абонентам: де саме

18 листопада 2022 , 17:26
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Джерело:

Ярослав Янушевич

Після деокупації Херсон відновлює комунікації для населення міста. У цьому допомагають, зокрема, фахівці Укрзалізниці.

Адже вперше після багатомісячної окупації Херсону Укрзалізниця відправила до міста потяг. Він курсуватиме до південного міста зі столиці уже ввечері 18 листопада. 

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Де в Херсоні вже є вода

Голова Херсонської ОВА повідомив про відновлення водопостачання на залізничному вокзалі міста. За його словами, згодом вода з'явиться і у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд.

Загалом водопостачання відновлять 900 абонентам.

Зауважте! Після звільнення Херсона з'являється все більше інформації про те, як росіяни тероризували місцеве населення. Нещодавно Дмитро Лубінець розповів про масштаби катувань окупантів на Херсонщині. За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей.

Яка ситуація на Херсонщині

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Автор: Анна Романюк