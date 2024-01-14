Майже всі будинки постраждали, – журналістка про масштаби руйнувань Херсона від обстрілів

Херсон далі потерпає від російських обстрілів, унаслідок чого там багато руйнувань і пошкоджень. Однак у прифронтовому місті все одно залишаються люди, які підтримують у ньому життя.

Журналістка 24 Каналу Євгенія Вірлич розповіла про ситуацію в Херсоні. За її словами, є будівлі й об'єкти, у які росіяни влучали по кілька разів.

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"Була така інформація, що в Херсоні майже немає або немає багатоповерхівок, де б не були пошкоджені вікна", – зазначила Вірлич.

Але рятувальники роблять усе можливе, щоб знешкодити наслідки ворожих атак. Передусім вони намагаються якомога швидше закрити вікна й дахи.

Крім того, дуже постраждали об'єкти культурної спадщини й культурні об'єкти загалом. Так, окупанти знищили найбільшу бібліотеку області, яку прицільно обстрілювали рік поспіль.

Попри все, у Херсоні триває життя

З першого погляду можна побачити, що Херсон – це прифронтове місто. Місто, яке постійно обстрілюють. Однак його мешканці не опускають руки, бізнес працює – і місто живе, попри все.

Завдяки тому, що люди все ж таки лишаються й життя триває, не так страшно, як могло бути,

– наголосила Вірлич.

Обстріли Херсона: останні новини

Унаслідок ворожої атаки 31 грудня в Херсоні загинув підліток, ще одна дитина зазнала поранень. Загалом постраждало 11 людей.

Ввечері 28 грудня після російського обстрілу в Херсоні частково зникло світло. Ворог бив з окупованого лівого берега.

Одна з наймасштабніших атак окупантів по Херсону за 2023 рік була 26 грудня. Тоді ворог вдарив по залізничному вокзалу, де перебувало близько 140 цивільних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що додаткові системи ППО від партнерів можуть убезпечити, зокрема, українців у Херсоні.