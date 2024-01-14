Майже всі будинки постраждали, – журналістка про масштаби руйнувань Херсона від обстрілів
Херсон далі потерпає від російських обстрілів, унаслідок чого там багато руйнувань і пошкоджень. Однак у прифронтовому місті все одно залишаються люди, які підтримують у ньому життя.
Журналістка 24 Каналу Євгенія Вірлич розповіла про ситуацію в Херсоні. За її словами, є будівлі й об'єкти, у які росіяни влучали по кілька разів.
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"Була така інформація, що в Херсоні майже немає або немає багатоповерхівок, де б не були пошкоджені вікна", – зазначила Вірлич.
Але рятувальники роблять усе можливе, щоб знешкодити наслідки ворожих атак. Передусім вони намагаються якомога швидше закрити вікна й дахи.
Крім того, дуже постраждали об'єкти культурної спадщини й культурні об'єкти загалом. Так, окупанти знищили найбільшу бібліотеку області, яку прицільно обстрілювали рік поспіль.
Попри все, у Херсоні триває життя
З першого погляду можна побачити, що Херсон – це прифронтове місто. Місто, яке постійно обстрілюють. Однак його мешканці не опускають руки, бізнес працює – і місто живе, попри все.
Завдяки тому, що люди все ж таки лишаються й життя триває, не так страшно, як могло бути,
– наголосила Вірлич.
Обстріли Херсона: останні новини
- Унаслідок ворожої атаки 31 грудня в Херсоні загинув підліток, ще одна дитина зазнала поранень. Загалом постраждало 11 людей.
- Ввечері 28 грудня після російського обстрілу в Херсоні частково зникло світло. Ворог бив з окупованого лівого берега.
- Одна з наймасштабніших атак окупантів по Херсону за 2023 рік була 26 грудня. Тоді ворог вдарив по залізничному вокзалу, де перебувало близько 140 цивільних.