Росіяни не збирались покидати Херсон: Гуменюк назвала справжню причину "евакуації" на Півдні

Росіяни розповідали херсонцям "лякалки" про ЗСУ, які будуть знищувати місто, підривати ГЕС, аби затопити території. Так вони примушували людей фактично до депортації.

Про це 24 каналу розповіла речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, що поруч з іншим, росіяни вивозять з Херсона й комунальну техніку.

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Не "евакуація", а депортація

Гуменюк зазначила, що "евакуація" виглядала як депортація. Намагання окупаційної влади показати, що вона турбується про людей, не спрацювала. Вони обрубали зв'язок, електрику, погрожували відсутністю теплопостачання, затопленням територій, які нібито готують ЗСУ після підриву ГЕС.

Вони намагались створити ефекти техногенного, цивілізаційного шантажу, й під прикриттям турботи про людей вивозили їх на лівий берег. Насправді під час цієї так званої евакуації вони намагались переміщувати і свої військові підрозділи, озброєння та техніку,

– зауважила речниця командування "Південь".

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Росіяни намагаються будувати нові оборонні рубежі

Вона продовжила, що росіяни намагаються будувати нові оборонні рубежі, зокрема, й на лівому березі. Вони розуміють, що наступ буде серйозний, тож їм доведеться оборонятись і там. Вони не збирались покидати Херсон.

"Вони намагаються створити ілюзії того, що в місті залишились лише цивільні. Однак це вони переодягаються в цивільне й розселяються по тих домівках, звідки справжні херсонці виїхали. Вони намагались створити в усіх враження, що Херсон готується до вуличних боїв", – наголосила Гуменюк.

За її словами, окупанти створюють картинку того, ніби ЗСУ готові битись за Херсон так, що знищать мирних жителів. Саме на цьому вони і грали, коли намагались "евакуювати" місцевих.

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