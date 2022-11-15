Росіяни будують оборонні споруди на адмінмежі з Кримом, – Хлань про ситуацію на лівому березі
Після звільнення Херсона ЗСУ росіяни перемістились на лівий берег Дніпра. Там вони вже будують оборонні фортифікаційні споруди на адмінмежі з Кримом.
Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Раніше повідомлялось про дії окупантів на лівому березі.
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Росіяни будуть оборонні споруди на межі Криму
Хлань зазначив, що окупанти намагались окопуватись у районі Чаплинки, але там був серйозний приліт, у результаті чого була знищена їхня техніка. Вони навіть свої гелікоптери вивозили в тягачах, бо вони були вражені. Окупанти нині будують фортифікаційні споруди на адмінмежі Криму.
Про це повідомляють місцеві. Там відбуваються будівельні роботи, риють окопи, будують бліндажі,
– зауважив депутат Херсонської обласної ради.
Хлань про ситуацію на лівому березі: дивіться відео
Росіяни готуються до оборони на лівому березі
Він продовжив, що 14 листопада в Новій Каховці з'явився український прапор біля кінотеатру "Юність". Це завжди підіймає наш настрій і бойовий дух. Окупанти ж на лівому узбережжі Дніпра готуються оборонятись.
"Коли окупанти будують чергові лінії оборони, цього разу на адмінмежі з Кримом, то вони на них і відходять. Та ми розуміємо, що ніякі лінії оборони їх не врятують, бо наші ЗСУ, наші хлопці вдало нищать їх", – наголосив Хлань.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- В операції зі звільнення Херсонщини з-під окупації брали участь також американські добровольці. Вони й показали зворушливе відео, з сіл, з яких вдалося вибити ворога.
- Завдяки Збройним Силам від окупантів не залишилось ні сліду на правому березі Херсонщини та в самому обласному центрі. Після ганебного відведення військ з Херсона Путін вирішив зробити головним містом Генічеськ.
- Українські військові продовжують знищувати ворога на Півдні. За добу 14 листопада окупанти зазнали чималих втрат як серед живої сили, так і техніки.