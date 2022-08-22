росіяни в Херсоні нині в такій ситуації, як ЗСУ були в Сєвєродонецьку, – полковник запасу

У російських окупантів складна ситуація на правому березі Херсонщини. Однак вони можуть там ще деякий час протриматися. Все залежить від дій ЗСУ.

Про ситуацію на Херсонщині 24 каналу розповів полковник запасу та військовий експерт Роман Світан. За його словами, окупанти ще можуть поповнювати боєприпаси свого угруповання на правому березі Херсонщини, але в невеликих кількостях. Для цього вони використовують плавальні понтонні переправи.

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В окупантів схожа ситуація, яка була в ЗСУ у Сєвєродонецьку

На думку Світана, наявнакількості боєприпасів дає можливість окупантам лише оборонятися. Ніякі наступальні дії в цьому напрямку росіяни не можуть зробити.

Як довго загарбники зможуть оборонятися на правому березі Херсонщини – залежить від дій Збройних Сил. Якщо в українських військових буде завдання одразу деокупувати територію – це питання кількох тижнів. Якщо знекровлювати та зачищати, що допоможе мінімізувати втрати для ЗСУ, – кілька місяців.

російське угруповання перебуває у великому котлі. Схожа ситуація була свого часу в українських військ у Сєвєродонецьку. Там теж було 3 мости, які окупанти знищили. Тоді українське командування вирішило відвести війська на правий берег Сіверського Донця. Відхід був керованим, – зазначив Світан.

За словами військового експерта, навряд чи російське угруповання на правому березі Херсонщини отримає команду відходити. Вони будуть там оборонятися і вмирати.

Світан про становище росіян на правому березі Херсонщини: дивіться відео

Нагадаємо, депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ регулярно нищать логістичні ланцюжки окупантів в цьому регіоні. росіяни намагаються відремонтувати мости, але вже за день-два українські військові знову завдають влучні удари.

Саме сьогодні, 22 серпня, ЗСУ знову влучили по Антонівському автомобільному мосту. Там якраз пересувалася колона автомобілів російських окупантів з боєприпасами.