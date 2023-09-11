Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: фельдшерка отримала мінно-вибухову травму

Росіяни постійно криють вогнем прифронтові міста. Зокрема, 11 вересня вони вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонської області.

Росія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав на Херсонщині. У медичному закладі пошкоджено вікна та дах.

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Постраждали дві жінки

Внаслідок чергового ворожого обстрілу Херсонщини постраждала 33-річна фельдшарка.

Мінно-вибухову травму та контузію дістала фельдшерка. Постраждалій надають меддопомогу,

– повідомив очільник Херсонської ОВА.

Також постраждала 63-річна пацієнтка.

Росія не дає спокою мирному місту та області. Нещодавно країна-агресорка вдарила по житловій багатоповерхівці. Це сталося у четвер, 7 вересня. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.

Внаслідок обстрілу в одній з кімнат цієї квартири сталося займання. Рятувальники швидко дісталися будівлі та ліквідували пожежу.

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