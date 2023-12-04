Потужно б'ють КАБами по прибережній території: у Херсонській облраді назвали мету окупантів

Російські окупанти продовжують гатити керованими авіабомбами по Херсонській області. Найбільше потерпають населені пункти вздовж узбережжя Дніпра.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію на правобережжі області. За його словами, ворог має конкретну мету.

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"Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів. Вони мають за мету зробити територію на відстані 15–20 кілометрів непридатною для життя", – пояснив Хлань.

Тобто, росіяни хочуть зробити правий берег Дніпра "сірою зоною", щоб цивільні люди не могли там перебувати. Так, Веселе й Козацьке майже знищені. Страждають також Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Тягинка.

Херсон також під обстрілами

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, чим спричинили масштабну екологічну катастрофу. Відомо про 31 загиблого.

Росіяни продовжують бити й по обласному центру. Зокрема, 4 грудня ворог влучив у херсонський дитсадок, унаслідок чого постраждала одна людина.

Вночі окупанти вдарили якраз по багатоповерхівці в одному з мікрорайонів міста. Це вже не перше влучання саме в багатоповерхівку, тобто в спальний район міста,

– наголосив Хлань.

Окупанти застосовують увесь наявний спектр озброєння, зокрема системи залпового вогню "Град" і безпілотники, з яких скидають вибухівку. Загалом за останню добу ворог випустив майже 700 снарядів по правобережній частині Херсонщини.

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