"Мерседес на ЗСУ": під Лаврою знову зібралися активісти, ченці УПЦ МП намагаються їх перекричати

Біля Києво-Печерської лаври знову розпочалася акція протесту проти УПЦ МП. Монахи московської церкви намагаються перекричати активістів.

Учасники акції скандують "Слава Україні!". Натомість монахи УПЦ моляться.

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Під Лаврою знову розпочалася акція протесту

До Києво-Печерської лаври ввечері 1 квітня прийшли декілька сотень людей. Вони тримали в руках українські прапори та плакати, на яких мовилося:

"Пашу в Рашу",

"Московський патріархат – за російським кораблем",

"Геть московських попів",

"Покайтеся, фарисеї",

"І на оновленій землі попа не буде супостата" тощо.

Також активісти скандували "Мерседес на ЗСУ", вочевидь, маючи на увазі митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, більш відомого як Паша "Мерседес" за його любов до цієї марки автомобілів.

Своєю чергою, монахи УПЦ МП влаштувала біля входу до Лаври молебень, до якого залучили близько 150 осіб. Священники встановили колонки й намагалися перекричати активістів.

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Ситуація з Києво-Печерською лаврою: коротко