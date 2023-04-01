"Мерседес на ЗСУ": під Лаврою знову зібралися активісти, ченці УПЦ МП намагаються їх перекричати
Джерело:"Радіо Свобода"
Біля Києво-Печерської лаври знову розпочалася акція протесту проти УПЦ МП. Монахи московської церкви намагаються перекричати активістів.
Учасники акції скандують "Слава Україні!". Натомість монахи УПЦ моляться.
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Під Лаврою знову розпочалася акція протесту
До Києво-Печерської лаври ввечері 1 квітня прийшли декілька сотень людей. Вони тримали в руках українські прапори та плакати, на яких мовилося:
- "Пашу в Рашу",
- "Московський патріархат – за російським кораблем",
- "Геть московських попів",
- "Покайтеся, фарисеї",
- "І на оновленій землі попа не буде супостата" тощо.
Також активісти скандували "Мерседес на ЗСУ", вочевидь, маючи на увазі митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, більш відомого як Паша "Мерседес" за його любов до цієї марки автомобілів.
Своєю чергою, монахи УПЦ МП влаштувала біля входу до Лаври молебень, до якого залучили близько 150 осіб. Священники встановили колонки й намагалися перекричати активістів.
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Ситуація з Києво-Печерською лаврою: коротко
- В УПЦ МП 1 січня закінчився термін оренди двох соборів Києво-Печерської лаври. До 29 березня представники російської церкви повинні були залишити територію української святині, проте цього не відбулося.
- 30 березня в Лаврі провели службу, на яку прийшло чимало вірян. Біля будівлі зібралися журналісти, які слідкували за подіями.
- Варто зауважити, що представники УПЦ МП відзначилися агресивною поведінкою. Один священник "освячував" представників ЗМІ, а згодом вилив на одного з них відро води.
- Окрім цього, 1 квітня Паші "Мерседесу" оголосили про підозру в порушенні рівноправності громадян.
- Того ж дня йому мали обрати запобіжний захід, однак судове засідання довелося перенести через стан здоров’я підозрюваного. Пізніше стало відомо, що суд таки відбудеться.