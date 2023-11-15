Феєрверки на Новий рік чекають від ЗСУ: у росіян значні труднощі з флотом у Криму

Окупаційна влада Криму скасувала масові святкування Нового року та Різдва, оскільки пріоритетом залишається безпека. Імовірно, росіяни бояться "подарунків" від українських військових.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала цю новину 24 Каналу. За її словами, ворогу все одно буде гучно та яскраво.

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"Я думаю, вони просто вірять у ЗСУ і вирішили зекономити на піротехніці. Упевнені, що феєрверків у них буде достатньо", – зазначила Гуменюк.

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До речі, партизанський рух "Атеш" знайшов координати російського складу з паливно-мастильними матеріалами в Октябрському. Інформацію передали Силам оборони України.

У російського флоту тяжкий період

Після серії успішних ударів по чорноморському флоту ворог вирішив перемістити вцілілі кораблі до Новоросійська. Однак навіть море не на його боці – протягом кількох днів штормова погода перешкоджала процесу.

Дійсно, вони тепер у складному становищі. Базування по Новоросійську фактично вже вирішено, але там навіть причальних місць не вистачатиме,

– констатувала Гуменюк.

Але головна проблема в тому, що логістика із завантажування "Калібрів" облаштована в Севастополі, а перемістити її не так легко. Фактично всі потужності обслуговування, як-от сухі доки, залишаються також у Криму.

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