Кількість російських військ у Криму може збільшитися, – голова Меджлісу

Російські військові зосереджувались в тимчасово окупованому Криму ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зараз їхня присутність на півострові залишається серйозною.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що наразі окупаційні війська демонструють свою готовність захищати захоплену їми територію. Про це він розповів 24 Каналу.

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В Криму постійно переміщуються війська

Він пригадав, що за декілька днів до 24 лютого 2022 року Міністерство оборони України оголошували кількість російських військ в Криму.

На той час кількість військовослужбовців країни-агресорки на півострові складала приблизно 32 тисячі. Це та кількість, яку українські служби мали можливість помітити та ретельно вичислити,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

А з початком війни потужні колони російського агресора пішли з Криму на територію України по декількох напрямках: по Чонгарському мосту – і далі на Мелітополь, Бердянськ – на Запоріжжя, а також через Красноперекопськ – на Армянськ, Каланчак, Чаплинку – на Херсон.

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А потім Крим перетворився на територію, де постійно переміщувались війська. Вони рухались з території Росії по Кримському мосту. В Криму ці війська проходили злагодження, а потім відправлялися далі.

"Такий рух відбувається постійно, але сьогодні логіка поведінки російських окупантів, зважаючи на їхню підготовку до так званої оборони Криму, підказує, що кількість російських військ у Криму може збільшитись, стосовно до тієї, яка була напередодні широкомасштабного вторгнення", – підкреслив Рефат Чубаров.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму

"Бавовна" на півострові лунає дуже часто. Остання трапилась у ніч на 4 серпня. У Феодосії було чутно вибухи, а також автоматну чергу. А потім по місту швидко рухались автомобілі швидкої допомоги.

Згодом в мережі з'явилось відео від місцевих жителів. На ньому можна побачити роботу ППО, після чого стався вибух та спалах. Місцеві припустили, що влучання відбулось по нафтобазі за допомогою дронів.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи нічні події в Феодосії, зазначила, що це є "продовженням сезону "бавовни" в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що 2 серпня у Гвардійському в Сімферопольську районі півострова також було чутно вибухи. Після цього в небо піднялась велика "шапка" диму. Пізніше стало відомо, вибух ймовірно стався на авіабазі "Гвардійське". Росіяни розташували на ній 37-й змішаний авіаційний полк ПКС. Водночас було перекрито рух на Кримському мості. Проте за пів години рух відновили.