Коли розпочнуться морози, ЗСУ можуть дати гарні новини з Луганщини, – Гайдай

Українські військові продовжують мужньо обороняти кордони нашої держави. ЗСУ потроху просуваються у бік Сватового та Кремінної на Луганщині.

Сергій Гайдай в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Луганщині станом 23 листопада. За його словами, поблизу Білогорівки росіяни безуспішно намагаються прорвати українську оборону.

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Яка ситуація на Луганщині

Як зазначив голова Луганської ОВА, біля Бахмута окупанти кинули в бій до 2 тисяч ув'язнених. Проте є і гарні новини: у бік Сватового та Кремінної ЗСУ потроху просуваються уперед. За словами Гайдая, ініціатива на нашому боці.

Коли розпочнуться морози, ЗСУ зможуть нам дати позитивні новини з Луганщини,

– сказав очільник ОВА.

Крім того, за його словами, в російських військах зросла кількість випадків дезертирства. Окупанти збільшили кількість блокпостів задля відлову порушників.

Гайдай розповів, що Росія не розраховувала на війну в таких масштабах і виявилась неготовою. Це стосується і техніки, і екіпірування, і постачання їжі та медикаментів на фронт.

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