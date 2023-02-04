Величезні преференції: як росіян заманюють переселятись в окупований Маріуполь
Окупанти заманюють своїх росіян переселятись в окупований Маріуполь. Тут вони отримують величезні преференції.
Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Крім того, росіяни хочуть зробити в Маріуполі концтабір для українців.
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Зарплати росіян у Маріуполі
Андрющенко зазначив, що в росіян у Маріуполі дуже багато преференцій. Наприклад, заробітна платня. Якщо порівнювати, в них найменша заробітна платня, яку отримує цивільний окупант у місті, працюючи різноробочим на будівництві, складає 150 тисяч рублів.
Наприклад, маріуполець на тій самій роботі отримує 30 тисяч рублів. У Росії вони так само отримують до 50 тисяч рублів, виконуючи ту саму роботу. Тобто, це найбільша, мабуть, преференція. Середня зарплата серед окупантів, безпосередньо росіян, вона в Маріуполі нині складає 200 тисяч – 220 тисяч рублів,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Андрющенко про те, як росіян заманюють переселятись у окупований Маріуполь: дивіться відео
Інші пріоритети для росіян
Він продовжив, що росіяни дійсно там "жирують". У них пріоритетне розселення. Їх годують окремо. Годують настільки, що вони самі не їдять те, що їм готують наші колаборанти, а продають маріупольцям під виглядом їдалень у цих своїх будівельних таборах, де вони мешкають.
"Так само мовиться і про пільгову іпотеку, яка буде стартувати, й вони не ховаючись кажуть, що вони будують будинки для себе. У принципі вони збираються перевозити свої сім'ї й розселятись саме в тих будинках, що вони будують, і під які буде запущена іпотека", – наголосив Андрющенко.
За його словами, зважаючи, яка буде теоретична ціна, з огляду на російський ринок, враховуючи ці 2% під нерухомість у Маріуполі, яка буде видаватись, це майже даром, що називається. Таких умов у Росії вони не мають. Зі своїх юрт вони будуть масово переселятись.
Тобто, Маріуполь, це суцільна преференція для цих усіх бурятів, дагестанців тощо,
– підкреслив радник міського голови Маріуполя.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- У Маріуполі критично не вистачає лікарів. Бракує навіть терапевтів, а не лише спеціалістів вузького профілю.
- У Маріуполі ввечері 31 січня пролунали гучні вибухи. Їх було щонайменше 7.
- Зруйнувавши Маріуполь на Донеччині, російські окупанти почали встановлювати там свої порядки. Зокрема, вони серйозно розмірковують над тим, аби повернути "історичну" назву місту, яка була за часів Радянського Союзу.