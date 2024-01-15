Нема кому й пожалітися: як окупанти буквально заморожують Маріуполь
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя не мають світла та опалення. Усі, хто мали б забезпечувати маріупольцям комунальні потреби, зараз ніби ховаються від жителів міста.
Крім того, людям нема кому пожалітися на відсутність світла та тепла. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Критична ситуація
Петро Андрющенко зазначив, що минулої зими у місті було ще холодніше. Однак зараз ситуація з ЖКГ у Маріуполі теж критична. Жителям міста навіть нема кому скаржитись.
Там просто нема кому за що відповідати. Навіть не зрозуміло, кому жалітись. Ситуація дійсно місцями має критичний вигляд. Не знаю, як люди до цього звикли,
– сказав він.
Це системна проблема. Насамперед зникає електроенергія. Через світло зупиняються насосні станції, котельні, тому зникає опалення. Коли з'являється світло, то опалення – вже не у всіх. Деякі будинки навіть не підключені до котелень. Є котельні, які працюють, але тепла не дають.
Останні новини Маріуполя
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що маріупольці повідомляють, що температура повітря у приміщеннях складає приблизно 8 – 11 градусів тепла. Опалювання проводиться електрикою, яку часто вимикають. Крім того, фіксують транспортний колапс. У місті не розчищають дороги, тому багато маріупольців не мають змоги користуватися громадським транспортом.
- Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко зауважив, що у місті величезні проблеми із наданням медичної допомоги. Лікарні в Маріуполі переоблаштовують для поранених загарбників, а тому цивільні мешканці змушені їхати до Донецька. У місті проблема не лише з медзакладами, а й з персоналом, бо росіяни не поспішають туди їхати навіть за великі гроші.
- Також Осиченко підкреслив, що у Маріуполі поступово збільшується кількість живої сили та техніки росіян. Ворог може перевозити свої ресурси з Маріуполя на Донецький, Запорізький напрямки і далі.