Будуть промивати мізки: росіяни шаленими темпами будують у Маріуполі Нахімовське училище
В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни будують філіал Нахімовського військово-морського училища. Окупанти планують його відкрити до початку навчального року – восени 2024-го.
Таку думку 24 Каналу висловив волонтер та блогер Микола Осиченко, зазначивши, що в Нахімовському училищі буде навчатися молодь з Маріуполя. А також до закладу будуть вступати молоді люди з окупованих територій.
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Будуть навчатися набагато більше людей
Зараз окупанти дуже швидкими темпами будують споруду училища.
Хотів би бачити, щоб вони так само швидко будували житло для мирних людей,
– зазначив волонтер.
Нахімовське училище будують в гарному місці – безпосередньо біля моря, у величезному Приморському парку.
Водночас вже зараз на базі так званої морської академії готують офіцерів для військово-морських сил Росії. Коли ж буде побудовано училище, там буде навчатися набагато більше людей, ніж зараз.
"Мені шкода, що нашій молоді, яка навчатиметься там, будуть промивати мізки. Коли у 2022 році відбувався штурм Маріуполя, то в атаку йшли спочатку місцеві жителі, з яких складались військові корпуси так званих "ДНР" та "ЛНР". А вже потім – кадирівці, військові Росії тощо", – наголосив Микола Осиченко.
Що відбувається в Маріуполі
- В тимчасово окупованому місті готуються до так званих президентських виборів в Росії. Зокрема в Маріуполі триває збір підписів на підтримку Владіміра Путіна. Окупанти встановлюють пункти збору підписів у місцях, де є велике скупчення людей, зокрема в супермаркетах.
- За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенко, людей хапають з черг до кас та змушують ставити підписи. Відмова означає, що людина не підтримує Путіна, а за це чекає покарання від "репресивної машини ФСБ".
- Крім того, в школах міста проводиться активна агітаційна робота серед дітей на підтримку Путіна. Так, у школі "Нєвськая", яку побудували окупанти, провели цикл лекцій щодо "дітей Путіна". Йдеться не про справжніх дітей очільника Кремля, а про пропагандистську організацію для неповнолітніх на кшталт "Юнармії" або "Двіженіє пєрвих".
- Також окупанти заохочують громадян Росії переїжджати до Маріуполя. Їм пропонують у місті роботу з високою заробітною платнею, а також дешеву іпотеку та вигідні умови кредитування: 2% з майже нульовим внеском.