Тиснуть на людей на лівому березі, – в ОК "Південь" розповіли про підступні методи окупантів

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення. Зокрема жителі лівого берега на Херсонщині піддаються активному інформаційному впливу ворога.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що окупанти також опановують радіочастоти, щоб віщати на правий берег. Там вони нагадують місцевим жителям, що буцімто ще "повернуться" і "руських мір" ще буде просуватися.

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Поширюємо правдиву інформацію

А населенню на окупованому лівому березі росіяни розповідають новини, сфабриковані російськими пропагандистами. При цьому не надають реальну, об'єктивну інформацію.

"Тому наша робота зараз полягає в тому, щоб поширювати там правдиву інформацію, розповідати людям, що насправді відбувається. Саме завдяки цьому багато хто з мешканців лівого берега зумів дочекатися допомоги наших сил оборони навіть під час техногенної повені, яку спровокували окупаційні війська", – наголосила Гуменюк.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

Правильно розподілити пріоритети

Крім того, окупанти примусово виселяють людей з їхніх домівок в Голій Пристані. Вони пояснюють свої дії тим, що готують місто до бойових зіткнень.

На жаль, методи терористичного впливу на мирне населення вже сталі та відточені за час окупації. Росіяни продовжують тиснути й насильницькою паспортизацією. А також майновими факторами,

– зауважила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Це відбувається всюди, підкреслила Наталія Гуменюк, де окупанти розташовують свої підрозділи – там вони відразу претендують на майновий стан цього приміщення.

Місцеві мешканці мають розуміти, що найвища цінність – цінність людського життя. І тому їм потрібно правильно розподілити пріоритети.

Що відбувається в Херсонській області

Окупанти 22 червня обстріляли житловий квартал в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали 4 особи, серед них місцеві жителі та волонтери з Рівного. Місцеві – 86-річна жінка та 25-річний хлопець – у важкому стані. А студенти-волонтери з Рівного – хлопці 25 та 23 років – отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Раніше 20 червня під обстріли в Херсоні потрапила бригада "швидкої". Також під ударами ворожої артилерії опинилися житлові будинки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Через обстріли загинув 28-річний хлопець. Після обстрілу "швидкої", на щастя, медики не постраждали.

А 17 червня окупанти атакували селище Козацьке у Херсонській області двома КАБами. Внаслідок атаки загинув один місцевий житель. Також є троє поранених: 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець.