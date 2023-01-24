Ворог зараз зазнає менше втрат – схоже, "вагнера" закінчились, – комбат "Свободи"

Російські загарбники не залишають спроб взяти місто Бахмут. Вони намагаються змінити тактику і замість "вагнерівців", які не змогли захопити місто, на цю ділянку фронту присилають військових регулярної армії.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ситуація на фронті зараз важка.

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Ворог зазнає величезних втрат

За його словами, ворог намагається розвинути успіх у напрямку Соледара.

Також він не полишив спроби взяти Бахмут і намагається його оточити з двох сторін, тому посилив свої старання в штурмі,

– підкреслив командир батальйону "Свобода".

Він наголосив, що ворог і далі зазнає величезних втрат.

"Зараз менше, тому що "вагнера" закінчились і йдуть більше кадрові російські військові. Вони працюють більш обережно і стримано, але все ж таки намагаються протиснутись на окремих ділянках", – розповів він.

Кузик повідомив, що окупанти застосовують артилерію всіх калібрів.

"Авіація буквально сьогодні відпрацювала по наших позиціях. Так само наша арта класно працює", – зазначив він.

Петро Кузик про ситуацію поблизу Бахмута: дивіться відео

"Стоїмо, працюємо"

За його словами, жодних деморалізуючих настроїв у військових немає і не може бути.

Тим більш в наших підрозділах – маю на увазі батальйон "Свобода". І наші "сусіди" справа і зліва так само міцно стоять. Вбивають всіх, хто намагається до них полізти. Стоїмо, працюємо,

– наголосив командир батальйону "Свобода".

Він зауважив, що в останні дні покращилась погода, тому стало легше. Також БК (боєкомплект - 24 Канал) підвезли.

"Відоме словосполучення "важка, але стабільна ситуація" найбільш відповідає дійсності", – наголосив він.

Ситуація поблизу Бахмута: важливе