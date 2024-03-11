Три смуги завдовжки 2000 кілометрів: Зеленський розповів про нові оборонні рубежі

Володимир Зеленський 11 березня повідомив, що взяв участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Були розглянуті питання щодо обстановки на фронті та зміцнення оборонних структур.

На Ставці було заслухано доповіді Головкому Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Крім цього, заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

Дивіться також Перебудова виробництва на воєнні рейки: чи буде в Україні економіка, як у Росії

Які питання розглядали на Ставці

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали звіти голови Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувачів на місцях.

Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти,

– Зеленський про напрямки які обговорювали на Ставці.

Також президент заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", – повідомив Зеленський.

На Ставці також обговорили звіт прем’єр-міністра Денис Шмигаля стосовно темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", – резюмував президент.

Будівництво фортифікаційних споруд: останні новини

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що спорудження нових фортифікаційних споруд на лінії фронту розпочали у грудні 2023 року тому, що раніше наші військові вели наступальні дії і сапери, інженери та інші були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд.

Раніше Лиховій особисто побував на Авдіївському напрямку та показав укріплення, які будують ЗСУ. Він зазначив, що оборонні споруди значною мірою вже споруджені, а подекуди їх ще будують. Також речник доддав, що ті, хто каже, нібито у ЗСУ немає укріплень, зневажає військовослужбовців інженерно-позиційних підрозділів, які зводять усе нові й нові фортифікації.

У розвідці Британії також зауважили, що на кількох ділянках лінії фронту ЗСУ прискорили спорудження оборонних позицій. Там ввжають, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися або використовувати тактичні досягнення в рамках її поточних наступальних операцій, а будь-які наступальні дії росіян призведуть до великих втрат серед особового складу.

Напередодні Кабінет Міністрів Українивиділив рекордну суму на спорудження оборонних споруд на Запорізькому напрямку. Мовиться про 1,3 мільярда гривень. Сталося це після доручення президента Володимира Зеленського.