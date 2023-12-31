Чому Путіна ховають від оточення: Клочок назвав можливі страхи в Кремля

Російський режим усвідомлює ризики для свого існування й прагне за будь-яку ціну вберегтись. Можливо, для цього активно використовують двійників Владіміра Путіна.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок поділився з 24 Каналом підозрою, що російський диктатор почувається не так, як треба. Йому реально варто уникати прямих контактів з високопосадовцями.

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"Тепер режим – Шойгу, Патрушев, Герасімов, силовики – намагаються вберегтись при владі в будь-який спосіб, зокрема з використанням двійників Путіна", – припустив Клочок.

Японські фахівці штучного інтелекту підтвердили, що Путін використовує замість себе двійників навіть на публічних заходах.

Однак багато з тих, хто працює безпосередньо в команді, знають Путіна особисто дуже давно. Багато з них можуть підозрювати, що кремлівська пропаганда активно використовує двійників. Але вони не говоритимуть про це вголос, щоб не наражатись на небезпеку.

Невідомо, скільки триватиме такий баланс

Якщо дійсно існують певні домовленості між урядовими, владними, фінансовими групами стосовно збереження впливу в Росії, залишається невідомим, скільки такий союз протримається.

Я маю великі позитивні надії на 2024 рік, тому що економіка Росії демонструє свою несталість і доволі сильно залежна від китайської економіки, яка теж демонструє рецесію впродовж трьох місяців поспіль,

– зауважив Клочок.

Подальше погіршення економічної ситуації в Росії може вплинути на політичну. Ба більше, Китаю треба виходити на міжнародний ринок, де йому чітко поставлять умови: або розвиватись разом – або підтримувати Росію.

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