Оточення вже замислюється про майбутнє без Путіна: як може відбуватися розвал Росії

В Росії наростатимуть деструктивні процеси, які можуть призвести до розпаду. А оточення Путіна точно задумується про те, що буде після нього.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що серед оточення Путіна наростатиме боротьба щодо того, хто буде його наступником. І російський президент також не може не розуміти, що його близьке коло замислюється про майбутнє без нього.

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Яке майбутнє може чекати на Росію

Як наголосив Гладких, найімовірніше, в Росії посилюватимуться відцентрові тенденції в різних регіонах. Місцеві еліти все більше прагнутимуть до самостійної політики. Все це відбуватиметься на тлі проблем з управлінням на рівні держави.

Буде наростати дисфункціональність управління. Адже в сучасному світі не можна ефективно керувати винятково репресивними інструментами. Буде погіршуватися соціально-економічна ситуація та наростати невдоволення. Цим спробують скористатися певні сили, які захочуть конвертувати все у досягнення політичних цілей,

– сказав Гладких.

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Крім того, в Росії вже погіршується криміногенна ситуація. Надзвичайно часто з'являються новини, що окупанти скоюють злочини після повернення з війни. Всі ці процеси приведуть до того, що регіони стануть віддалятися від центру.

Думаю, що місцеві еліти дозрівають до того, що вікно можливостей в них відкривається. Принаймні регіони будуть набувати номінальної залежності. Як це відбувається в Чечні. Наскільки федеральний центр контролює Чечню? Чи це Чечня зараз використовує федеральний центр, щоб задовільняти свої потреби? Такі "коза ностри" в Росії виникатимуть все частіше,

– пояснив Гладких.

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