Там достатньо людей, – Андрющенко сказав, куди росіяни активно стягують резерви
Російські загарбники продовжують стягувати живу силу в Україну, посилюючи свої резерви. Ймовірно, росіяни хочуть активізуватися на ще одній ділянці фронту.
Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ворог хоче врізатися в залізничну гілку між Маріуполем й Волновахою.
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Який район пріоритетний для росіян
У Маріуполі знову з'явилися ворожі гвинтокрили. Вони залітають із Запорізького напрямку через Маріупольський район і летять у бік Таганрога.
Можливо, якась ділянка фронту посилилася або керівництво літало. Я думаю, досить скоро ми дізнаємося,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
Росіяни пріоритетно перекидають військову техніку та резерви у Волноваху й район. Як зауважив Андрющенко, в районі від Маріуполя до Бердянська більш-менш спокійно, передислокації ворожих підрозділів не зафіксовано.
"Готуються приймати нових мобілізованих чи контрактників на підготовку. Якщо порівнювати із ситуацією місять тому, то зараз там стоять напівпустими", – мовив радник міського голови Маріуполя.
Навіщо ворогу Вугледар
Ворог сформував достатньо резервів на території Волноваського району й на півночі Маріупольського району.
Там достатньо людей. Важко спрогнозувати, куди вони підуть. Ці підрозділи можуть кинути для посилення в Мар'їнці,
– наголосив Андрющенко.
Росіяни хочуть відкрити ще одну ділянку фронту – Вугледар. Ворогу дуже потрібно посунути Збройні Сили України якомога далі від міста.
Насамперед Вугледар – це залізничний вузол, але для того, щоб він працював, росіянам треба дуже далеко посунути підрозділи Сил оборони. Але саме Вугледар й посилення на цьому напрямку не дає ворогу можливості врізатися в гілку між Маріуполем й Волновахою.
"Для них це критична історія. Тому цілком можливо, що найближчим часом, якщо росіяни накопичать достатньо резервів й матимуть успіх у районі Мар'їнки, то можливо окупанти розпакують Вугледар. Проте зараз біля Мар'їнки ЗСУ ефективно знищують росіян. Сподіваюся, що так і буде, адже ще одна точка напруження біля Вугледару нашим бійцям точно не потрібна", – додав радник міського голови Маріуполя.
Що відбувається на окупованих територіях
- Українська "бавовна" навідалася до Маріуполя увечері 14 грудня. Після вибуху в передмісті почалася пожежа. Ймовірним місцем ураження може бути місцевий бетонний завод, який слугував місцем дислокації для російських військових.
- Ввечері 18 грудня до тимчасово окупованого Мелітополя завітала "бавовна". Потужний вибух пролунав поблизу 22-ї школи, де ворог облаштував штаб. Мішенню спротиву став зрадник-поліцейський, який перейшов на бік окупантів.
- До довічного ув'язнення заочно засудили лікарку-зрадницю з Маріуполя Валентину Чехову. Під час боїв за місто жінка "здала" росіянам 7 поранених воїнів Збройних Сил України.