Деокупувати території довкола і брати в кільце: як звільнити ЗАЕС

Окупанти зараз перебувають на території Запорізької АЕС. Ттам вони готуються відбивати наш наступ з метою повернути ЗАЕС під контроль України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він вважає, що це буде ще одна блискуча операція українських сил спеціальних операцій.

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Тероризм не буде ефективним

На його думку, єдиним ефективним способом буде деокупація території довкола Запорізької АЕС, якщо росіяни самі не відійдуть разом з іншими військами.

Якщо окупанти залишаться на станції, то будуть позбавлені постачання боєкомплектів, харчування. Адже вони виявляться в оточенні,

– зауважив військовий експерт.

Він наголосив, що такий об'єкт обороняти тим контингентом росіян, який там зараз перебуває (наскільки відомо, зараз туди загнали близько 600 осіб, які ховаються у бомбосховищі ЗАЕС), буде дуже важко.

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"Єдине, що в них залишиться, це терористична тактика оборони. Намагатися підірвати цей об'єкт чи завдати йому критичної шкоди", – припустив Крамаров.

За його словами, в такому випадку варто враховувати той факт, що всі АЕС на території України будувались з урахуванням можливостей ядерної війни.

"Тому не думаю, що для окупантів, коли вони будуть в оточені на ЗАЕС, тероризм буде дуже ефективним", – відзначив Андрій Крамаров.

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