Готуються: росіяни масово звозять резерви на Запорізький напрямок

Тимчасово окупований Маріуполь давно є потужним логістичним шляхом росіян для перекидання особового складу та озброєння на фронт. Днями ворог через місто перевозив військову техніку в напрямку Бердянська.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ворог перевозив не нову техніку, а після ремонту. Здебільше він перекинув живу силу та боєкомплект. Все це рухалось в напрямку Бердянська, але "зникло" поблизу Приморська.

Дивіться також Сил вистачить лише на один напрямок: в ISW відповіли, де росіяни можуть піти в наступ та коли

Можуть повторити ситуацію в Авдіївці

Такий маршрут росіян свідчить про те, що імовірно вони просувались у напрямку Токмака, Василівки та Роботиного.

Було зафіксовано рух 3 колон, які пересувались цілим бойовим підрозділом. Вони не з'явились у підготовчих таборах ані в Маріупольському, ані в Бердянському районах. Всі вони, за словами Андрущенко, доїхали до фронту.

Проте великої активності в Роботиному наразі немає, тому імовірно, росіяни десь накопичують резерви та намагаються щось готувати на Запорізькому напрямку,

– пояснив він.

Росіяни напевно планують розпочати активні дії на цій ділянці фронту – в бік міст або Вугледару, або Запоріжжя.

"На Вугледар ворог уважно дивиться, тому що вже два роки він не може його взяти, і навряд чи це в нього вийде. Росіяни намагаються сунутись від Мар'їнки – в обхід. Також вони можуть піти в обхід по Запорізькій області, щоб зробити з Вугледаром те, що вони вчинили з Авдіївкою, – взяти в лещата, та змусити нас відступити. Проте Сили оборони це бачать і готуються до такого розвитку подій", – наголосив Петро Андрющенко.

Що відбувається біля Вугледару: дивіться на карті

Таке вже було

Щодо термінів, коли може відбутися активізація на Запорізькому напрямку, то зараз ворог ще не готовий. Йому потрібен ще принаймні місяць для підготування. Наразі тривають бої на Мар'їнському напрямок, де також ворог зосереджує сили.

"Це може відбутися у квітні, у травні, а може і ніколи. Залежить від того, як складеться ситуація на лінії фронту. Таке вже було, коли окупанти накопичували сили, зокрема під Волновахою. Однак коли розпочалися одночасно бої в Авдіївці та в Бахмуті, вони були змушені знімати свої резерви з Маріупольського району та перекидати на північ Донецької області", – сказав він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Українські сили готуються до можливої активізації ворога на цій ділянці фронту. Зокрема будуються потужні фортифікаційні споруди. Вони складаються з протитанкового рову та "зубів дракона". Крім того, лінія оборони має всі необхідні компоненти для того, щоб уповільнити, а також зупинити просування ворожої колісної та гусеничної техніки окупантів.

Також складна ситуація залишається в районі Роботиного. Ворог продовжує атакувати біля цього населеного пункту, а також північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

Основне завдання ворога на цій ділянці – вирівняти фронт від першої лінії оборони, яку ЗСУ прорвали у 2023-му. Наразі українські сили докладають зусиль, щоб утримати ворога на другій лінії оборони окупантів.

Крім того, в окупованому Бердянську вранці 31 березня пролунали вибухи. Їх було чутно в кількох районах міста – в АКЗ, Азмолі, Азовському та в центрі. За кілька годин вибухи повторилися.

Невдовзі "бавовна" завітала в Токмак, який розташований на відстані 100 кілометрів від Бердянська. Проте, що саме було уражено, інформації не має.