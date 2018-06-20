Ситуація на фронті: ніч біля Зайцевого була на диво тихою

Упродовж минулої доби, 19 червня, поблизу селища Зайцевого, що на Донеччині, бойовики поводилися парадоксально тихо.

Пів ночі над позиціями бойовиків і українських військових літав безпілотний апарат спостерігачів ОБСЄ. Можливо через це російські бойовики не поводилися досить активно.

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Ввечері було декілька спроб спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.

Також проросійські бойовики намагалися з артилерії мінометами обстріляти територію, яка є поблизу позиції, після чого піднялася пилюка. Розвідка доповіла, що російські окупаційні війська почали озвучувати в ефірі, що нібито проїхала якась цивільна машина і через це піднялась пилюка, але вони не помітили, що це і хотіли дозвіл на вогонь.

Однак, схоже, що дозволу ніхто не дав, тому ніч минула тихо і без втрат.