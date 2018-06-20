Ситуація на фронті: ніч біля Зайцевого була на диво тихою

Ситуація на фронті: ніч біля Зайцевого була на диво тихою89 Читать новость на русском
Упродовж минулої доби, 19 червня, поблизу селища Зайцевого, що на Донеччині, бойовики поводилися парадоксально тихо.
Пів ночі над позиціями бойовиків і українських військових літав безпілотний апарат спостерігачів ОБСЄ. Можливо через це російські бойовики не поводилися досить активно.
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Ввечері було декілька спроб спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.
Також проросійські бойовики намагалися з артилерії мінометами обстріляти територію, яка є поблизу позиції, після чого піднялася пилюка. Розвідка доповіла, що російські окупаційні війська почали озвучувати в ефірі, що нібито проїхала якась цивільна машина і через це піднялась пилюка, але вони не помітили, що це і хотіли дозвіл на вогонь.
Однак, схоже, що дозволу ніхто не дав, тому ніч минула тихо і без втрат.