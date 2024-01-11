Гринкевичу не повідомляли підозру у справі про товари для ЗСУ, – ДБР

11 січня 2024, 21:52
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Ігор Гринкевич станом на зараз немає статусу підозрюваного у справі про постачання товарів для Збройних Сил України. Втім, радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян розповіла, що найближчим часом це може змінитися.

Раніше у ДБР заявили, що перевірять посадовців Міноборони на причетність до оборудок львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

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Гринкевичу не повідомляли підозру

Радниця зауважила, що те, що статусу підозрюваного у Гринкевича зараз немає, не означає того, що його не буде надалі.

Це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного найближчими днями. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині,
– наголосила Сап'ян.

Довідка. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич був одним із головних постачальників для Міністерства оборони України. Однак 29 грудня його затримали на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів, які підприємець хотів дати слідчим ДБР, аби відкупитися від проваджень, які були відкриті проти нього. Відтоді з'являється дедалі більше корупційних деталей про діяльність бізнесмена та його родини.

Скандал із Гринкевичами: останні новини

  • 10 січня стало відомо, що будівельна фірма Гринкевичів ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт", яка постачала одяг Міністерству оборони до 2023 року була зареєстрована у Житомирі. За час своєї діяльності вона виграла в Житомирській області близько двох десятків тендерів на загальну суму 210 мільйонів гривень. Керівником фірми є син бізнесмена – Роман Гринкевич. Протягом усього часу своєї діяльності ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" на державних закупівлях укладали договори більше ніж на 491 мільйон гривень.
  • 11 січня дружина скандального львівського бізнесмена, якого підозрюють у розкраданні на закупівлях для ЗСУ, звільнилася з "Львівської політехніки". Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Цьому передувало оголошення студентів про пікет, який повинен був відбутися у п'ятницю, 12 січня, біля головного корпусу.
  • Водночас на скандал відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що люди не хочуть бачити тільки затримання корупціонерів. Потрібно накладати усі арешти, зафіксувати у СІЗО, швидко розглядати справи та давати цим особам максимальні терміни ув'язнення. Тоді це буде справедливо.

Автор: Маргарита Волошина