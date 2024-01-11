Гринкевичу не повідомляли підозру у справі про товари для ЗСУ, – ДБР

Ігор Гринкевич станом на зараз немає статусу підозрюваного у справі про постачання товарів для Збройних Сил України. Втім, радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян розповіла, що найближчим часом це може змінитися.

Раніше у ДБР заявили, що перевірять посадовців Міноборони на причетність до оборудок львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Дивіться також Як будівельник став постачальником одягу в Міноборони, – Ніколов про "справу Гринкевича"

Гринкевичу не повідомляли підозру

Радниця зауважила, що те, що статусу підозрюваного у Гринкевича зараз немає, не означає того, що його не буде надалі.

Це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного найближчими днями. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині,

– наголосила Сап'ян.

Скандал із Гринкевичами: останні новини

10 січня стало відомо, що будівельна фірма Гринкевичів ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт", яка постачала одяг Міністерству оборони до 2023 року була зареєстрована у Житомирі. За час своєї діяльності вона виграла в Житомирській області близько двох десятків тендерів на загальну суму 210 мільйонів гривень. Керівником фірми є син бізнесмена – Роман Гринкевич. Протягом усього часу своєї діяльності ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" на державних закупівлях укладали договори більше ніж на 491 мільйон гривень.

11 січня дружина скандального львівського бізнесмена, якого підозрюють у розкраданні на закупівлях для ЗСУ, звільнилася з "Львівської політехніки". Професорка Світлана Гринкевич написала заяву за власним бажанням. Цьому передувало оголошення студентів про пікет, який повинен був відбутися у п'ятницю, 12 січня, біля головного корпусу.

Водночас на скандал відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що люди не хочуть бачити тільки затримання корупціонерів. Потрібно накладати усі арешти, зафіксувати у СІЗО, швидко розглядати справи та давати цим особам максимальні терміни ув'язнення. Тоді це буде справедливо.