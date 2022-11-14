СБУ в цьому питанні обережна, – Ступак про вплив та заборону російської церкви в Україні

Україну сколихнув скандал у Києво-Печерській лаврі. Нещодавно з'ясувалося, що у релігійному комплексі продовжують молитися за країну-агресорку та окупантів.

На сьогодні Україна має "вікно можливостей", щоб остаточно заборонити діяльність російської церкви в Україні. Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт зазначив, що питання заборони діяльності "російської церкви" в Україні "перезріло". Водночас він вбачає, що на сьогодні в української влади є "вікно можливостей", коли можна цю проблему вирішити.

Повинна бути чітка воля з боку держави. Якщо держава визначає для себе, що російська церква несе надзвичайну небезпеку Україні, не має соціальної підтримки – тоді є "вікно можливостей" і треба її прибирати. Коли війна закінчиться – можуть бути проблеми, можуть виходити люди й буде обурення. Я впевнений, що це можна вирішити зараз,

– пояснив оглядач.

За його словами, до останнього часу такий процес реалізувати було фактично неможливо, але в Україні побачили, що таке "російський патріархат", "російська церква" і що вони роблять.

"Всі ці люди, які співають у Лаврі – вони мають відповідне уявлення про Росію, як про країну, яка "матушка", а Україна – це "донька, яка відбилася від лона". Вони можуть виконувати певні завдання, можуть бути корегувальниками вогню тощо", – додав ексспівробітник СБУ.

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На його думку, СБУ у цьому питанні діють "дуже обережно", оскільки немає політичної волі розв'язати це питання.

"Необхідна політична воля і відкрито артикульована вказівка "відпрацювати", що "московський патріархат" не повинен працювати в Україні. Поки немає такої вказівки – будуть просто перевіряти. На верхах, на жаль, є багато людей, які мають певні сентименти до "роспатріархату" і блокують такі питання", – зауважив Ступак.

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Він переконаний, що якщо буде чітка вказівка "відпрацювати" і "закрити" – за 1,5 – 2 місяці "московського патріархату" в Україні не буде і кого треба – посадять до в'язниці.

"Такі моменти є точковими, але масовості ще, на жаль, немає. Тривалий час не приймали жодних заходів, тому що у церкви є паства, яка є електоратом. Багато посадовців вважали, що релігійна тема провокуватиме соціальне невдоволення", – резюмував ексспецлужбовець.

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