Скандал між Володимиром Зеленським, Джей Ді Венсом та Дональдом Трампом спеціально організував Білий дім, щоб перекласти відповідальність за провал президента США щодо закінчення російсько-української війни на лідера України.

Таку думку 24 Каналу висловив Чарльз Вільямс Вінсент – американець, що живе в Україні. Спочатку, за його словами, Трамп висловлював повну підтримку Україні, але в якийсь момент перейшов на бік і Росії та наказав зупинити всю військову допомогу українцям.

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Перепалка у Білому домі спланована

Американець був приголомшений нещодавньою перепалкою в Овальному кабінеті. Він переконаний, що напад на президента України Володимира Зеленського з боку американського лідера Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса був ретельно зрежисований і спланований.

Одним із доказів цієї теорії є репортер, якому дозволили поставити запитання – єдиному, хто мав таку можливість. Він запитав у Зеленського, чому той не одягнений у костюм. Ці слова, на думку Вінсента, мали на меті принизити українського президента. Йому було прикро спостерігати, як Трамп і Венс сміються з цього.

Цікаво! Журналіст Браян Гленн, який поставив це питання, є прихильником Марджорі Тейлор Грін, республіканки з відвертими антиукраїнськими поглядами. Вона неодноразово виступала проти надання Україні допомоги й просувала теорії про "біолабораторії" в Україні.

Ще до інавгурації Трамп заявляв, що якщо диктатор Владімір Путін відмовиться від переговорів і мирного договору, США посилять санкції та збільшать витрати на озброєння для України. Згодом, після розмови з Путіним, його риторика, схоже, змінилася.

Трамп шукає винного, кого можна буде звинуватити, якщо він не зможе забезпечити мир у війні. Вони вирішили підставити Зеленського, зробивши його цапом-відбувайлом,

– зазначив Чарльз Вінсент.

Під час спільної пресконференції Трампа здивувало питання від Зеленського. Український лідер запитав, чому його немає за столом переговорів. Адже, нагадаємо, 18 лютого США й Росія провели перемовини в Ер-Ріяді, але Україну на них не запросили й навіть не повідомили.