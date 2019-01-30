Скандал в Одеському медуніверситеті: суд зупинив реорганізацію освітнього закладу

Суд зупинив процес реорганізації Одеського національного медичного університету. Тобто рішення суду зупинило створення нового Національного Одеського медуніверситету на базі Одеського національного медуніверситету.

Ухвалою судді окружного адміністративного суду Києва Юлії Шрамко зупинено дію розпорядження Кабінету міністрів "Про утворення Національного Одеського медичного університету", повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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11 грудня 2018 року у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що невідомі особи силою захопили будівлю Одеського медуніверситету та не впускали працівників на робочі місця.

У поліції запевнили, що заява МОЗ не відповідає дійсності. Насправді до закладу вищої освіти навідувалась виконавча служба.

Це реакція суду у відповідь на заяву самопроголошеного в. о. очільника університету Юрія Сухіна. Допоки суд розглядатиме заяву, реорганізацію буде припинено. Законно призначити виконувача обов’язків тепер неможливо, а отже закладом продовжуватиме керувати Запорожан і його поплічники,

– заявила Супрун.

Вона нагадала, що влітку 2018 року МОЗ звільнило колишнього ректора університету Валерія Запорожана за грубе порушення контракту і "перетворення закладу вищої освіти на власне феодальне володіння". Виконувачем обов’язків ректора призначили Костянтина Аймедова.

"Далі почались рейдерські захоплення університету з "тітушками" та постійним зривом навчального процесу. Запорожан всіляко саботував роботу закладу. А суди грали йому на руку, видавши низку ухвал, які заборонили наділяти будь-яких осіб повноваженнями ректора чи виконувачем обов'язків ректора ОНМедУ будь-яким способом", – написала очільниця МОЗ.

Щоб розв’язати цю ситуацію, уряд підтримав ініціативу МОЗ реорганізувати університет – утворити Національний Одеський медичний університет шляхом злиття ОНМедУ та Кримського державного медичного університету ім. С. Георгієвського.

"І от знову МОЗ України повертає без розгляду усі документи, підписані не уповноваженими міністерством особами. Це ставить під загрозу зриву навчальний процес для понад 7 тисяч студентів та 2 300 працівників", – наголосила Супрун.