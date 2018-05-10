Скандал з "Інтером": у поліції відреагували на побиття журналіста біля будинку Льовочкіна

10 травня у Козині під Києвом біля будинку нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна представники "Національного корпусу" влаштували пікет у зв’язку зі скандальним концертом, який вийшов на "Інтері" 9 травня.

Під час сутичок між активістами та правоохоронцями постраждав журналіст видання Gazeta.ua Назар Мазилюк – чоловікові розбили голову в районі потилиці.

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Як пише "Лівий берег", представнику ЗМІ дісталося від правоохоронців. Зазначається, що йому голову кийком розбив нацгвардієць.



Журналісту розбив голову нагвардієць під час сутичок, що виникли під будинком Льовочкіна

Сталося це, коли члени "Національного корпусу" спробували прорватись до маєтку через оточення правоохоронців. Так, активісти говорили з поліцейськими на початку вулиці. Я підійшов, аби це відзняти. І в один момент всі почали штовхатия. Поліцейські без розбору почали бити всіх кийками. Мене вдарив один з силовиків кийком в голову,

– розповів у коментарі своєму ресурсу Мазилюк.



Мазилюк переконує, що силовики били всіх, не розбираючись

За його словами, першу допомогу йому надали на місці колеги, і він збирається писати заяву у поліцію.

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Як сповістив речник Головного управління Національної поліції України у Київській області Микола Жукович, наразі правоохоронці з’ясовують, чи було у журналіста редакційне завдання, передає УНІАН.

"Мітингувальники намагалися потрапити на територію будинку. Їм правоохоронці стали на заваді. В результаті того, що журналісти намагалися потрапити між мітингувальниками та правоохоронцями, один журналіст зазнав тілесні ушкодження. Зараз ми беремо у нього відповідні пояснення, і будемо потім давати відповідну кваліфікацію цим подіям", – підкреслив він.



Правоохоронці наразі з'ясовують, що робив у Козині Мазилюк

Водночас Жукович зауважив, що під час акції поліція нікого не затримувала.

"Ми зараз дивимося, чи отримували правоохоронці якісь ушкодження", – додав речник Головного управління Національної поліції України у Київській області.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".



Вже уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагають позбавити канал ліцензії.



Щоправда, скандальний концерт усе ж пройшов у ефірі мовника. Відтак, націоналісти вирішили 10 травня влаштувати пікет під будинком одного із співласників "Інтера" "опоблоківця" Сергія Льовчкіна.