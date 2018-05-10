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Скандал з "Інтером": у поліції відреагували на побиття журналіста біля будинку Льовочкіна

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Сутички між активістами та силовиками під маєтком Льовочкіна у Козині під Києвом
Сутички між активістами та силовиками під маєтком Льовочкіна у Козині під Києвом / "Лівий берег"

10 травня у Козині під Києвом біля будинку нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна представники "Національного корпусу" влаштували пікет у зв’язку зі скандальним концертом, який вийшов на "Інтері" 9 травня.

Під час сутичок між активістами та правоохоронцями постраждав журналіст видання Gazeta.ua Назар Мазилюк – чоловікові розбили голову в районі потилиці.

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Як пише "Лівий берег", представнику ЗМІ дісталося від правоохоронців. Зазначається, що йому голову кийком розбив нацгвардієць.

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Журналісту розбив голову нагвардієць під час сутичок, що виникли під будинком Льовочкіна 

Сталося це, коли члени "Національного корпусу" спробували прорватись до маєтку через оточення правоохоронців. Так, активісти говорили з поліцейськими на початку вулиці. Я підійшов, аби це відзняти. І в один момент всі почали штовхатия. Поліцейські без розбору почали бити всіх кийками. Мене вдарив один з силовиків кийком в голову, 
– розповів у коментарі своєму ресурсу Мазилюк.

Мазилюк, журналіст, сутички, Нацкорпус, Нацгвардія, Льовчкін, Інтер, Київ
Мазилюк переконує, що силовики били всіх, не розбираючись 

За його словами, першу допомогу йому надали на місці колеги, і він збирається писати заяву у поліцію.

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Як сповістив речник Головного управління Національної поліції України у Київській області Микола Жукович, наразі правоохоронці з’ясовують, чи було у журналіста редакційне завдання, передає УНІАН.

"Мітингувальники намагалися потрапити на територію будинку. Їм правоохоронці стали на заваді. В результаті того, що журналісти намагалися потрапити між мітингувальниками та правоохоронцями, один журналіст зазнав тілесні ушкодження. Зараз ми беремо у нього відповідні пояснення, і будемо потім давати відповідну кваліфікацію цим подіям", – підкреслив він.

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Правоохоронці наразі з'ясовують, що робив у Козині Мазилюк

Водночас Жукович зауважив, що під час акції поліція нікого не затримувала.

"Ми зараз дивимося, чи отримували правоохоронці якісь ушкодження", – додав речник Головного управління Національної поліції України у Київській області.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Вже уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагають позбавити канал ліцензії.

Щоправда, скандальний концерт усе ж пройшов у ефірі мовника. Відтак, націоналісти вирішили 10 травня влаштувати пікет під будинком одного із співласників "Інтера" "опоблоківця" Сергія Льовчкіна. 

Теги: Новини Києва Новини України Поліція Сутички журналісти Нацгвардія Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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