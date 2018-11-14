Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим

Після скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до окупованого Криму через корупційне розслідування у Чехії розглядають варіант заміни глави уряду Андрея Бабіша. У подробицях скандалу розбирались журналісти 24 каналу.

Хто такий Андрей Бабіш?

Чеський підприємець-мільярдер, олігарх. За даними словацького Інституту національної пам'яті у 1980-х роках був агентом чехословацької державної Служби безпеки, спорідненої з КДБ СРСР служби. Словак за походженням. Вдруге одружений, має двох дітей від першого та другого шлюбу.

Чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш (фото – okdiario.com)

З 2011 р. є засновником і лідером партії ANO 2011, яка на парламентських виборах 2017 року набрала найбільше голосів. У 2014—2017 рр. обіймав посаду міністра фінансів і першого заступника прем'єр-міністра Чеської Республіки. Був звільнений з посади 24 травня 2017 року за підозрою в податковому шахрайстві, корупції та протизаконному впливі на засоби масової інформації.

Прем'єр-міністр Чехії від 6 грудня 2017 року.

Що за скандал виник із його сином?

Багаторівневий. Тому уважно стежте за руками. Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Це – перший рівень скандалу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Бо кошти ЄС виділялись на розвиток малого бізнесу, а чеський прем’єр, як один з найбільших підприємців у країні, у цю категорію аж ніяк не вписується. Тому він спершу казав, що "Лелечине гніздо" належить адвокатам, а згодом заявив, що на момент отримання субсидії власниками маєтку були його діти з першого шлюбу. Махінацію все одно викрили, почалось розслідування.

Комплекс "Гніздо лелеки", який фігурує у фінансових махінаціях

Ось тут починається друга частина скандалу – викрадення сина Бабіша, якому батько приписував роль власника центру. Бабіш-молодший звернувся до ЗМІ та почав говорити. Він розповів журналістам, що в колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де зустрівся з психіатром Дітою Протопопова.

Бабіш-старший призначив її консультантом з питань охорони здоров'я в період, коли очолював Міністерство фінансів. За даними ЗМІ, Діта Протопопова склала довідку про психічне захворювання Бабіша-молодшого, яка не дає йому можливість відповідати на питання слідства. За твердженням самого Бабіша-молодшого, він не знав про існування цього документа.

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Після звинувачень висунутих проти прем'єра, , як каже Бабіша-молодший, чоловік Протопопової Петро насильно відвіз його в анексуваний Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". У разі відмови виїхати "на канікули" його погрожували знову помістити в психіатричну лікарню.

Чи дійсно у цьому є російський слід?

Є. Не так, щоби аж "рука Кремля", але все ж. Бабіш-молодший запевняє, що ініціатива відвезти його саме в Крим, виходила не батька, а від Протопопова. Протопопов – уродженець Росії.

Бабіш-молодший повідомив, що Протопопов утримував його в Криму тривалий час в орендованих квартирах, спочатку в Севастополі, а потім в Ялті. "Також він тримав мене в Москві; в окупований Крим він відвіз мене на підставі російської візи в паспорті… Потім ми повернулися до Європи. Я знаходився в Словаччині і втік на автобусі до Швейцарії", - розповів Бабіш-молодший.

Що каже Бабіш-старший?

Що все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть. Бабіш-старший також заявив, що його сина ніхто силою нікуди не вивозив, бо він їздив добровільно. На своїй сторінці у соцмережах Бабіш також наголосив, що публікація є маніпуляцією, тиском на його родину та спробою прибрати його із політичного поля країни.

Як у Чехії відреагували на скандал?

Емоційно. Як пише Радіо Прага, інформація про незадовільний психічний стан дітей прем'єра, яка раніше служила виправданням їх ухилення від дачі показань, вже раніше ставилася під сумнів поліцією. ЗМІ також нагадують, що син прем'єра має ліцензію пілота цивільної авіації. Після публікації його інтерв'ю на сайті Seznam, генеральний прокурор Чехії заявив про проведення перевірки "у зв'язку із нововиявленими фактами". За підозрою у викраденні сина прем'єра може бути відкрито окрему справу.

У поліції Чеської Республіки повідомили, що проводять перевірку інформації, яку навів син прем’єра, але з огляду на перебування його у Швейцарії, – реалізація його допиту щодо справи "Лелечиного гнізда" досі була неможливою.

Після публікації результатів розслідування журналістів шість опозиційних партій висунули пропозицію про висловлення вотуму недовіри уряду Бабіша. Голова соціал-демократів, міністр внутрішніх справ і віце-прем’єр Ян Гамачек наголосив на серйозності ситуації. При цьому він не виключив, що його партія може вийти з коаліції.

Що буде далі?

Чеські соціал-демократи заявили про намір зустрітись із Бабішем та його партією, аби вислухати його пояснення. ЗМІ пишуть, що соціал-демократи звернулися до словацької моделі, за якою прем'єр добровільно піде у відставку. Його зможе замінити інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабіша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же основах, що й сьогодні.

Те саме відбулося в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка. Прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його коллега Пітер Пеллегріні. Якщо в ANO не погодяться на план соціал-демократів, то можливий розпуск парламенту, що приведе до дострокових виборів.