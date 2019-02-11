Скандал за скандалом: расизм, домогательства, шантаж – главные новости США за неделю

Дайджест важнейших новостей США за неделю (4 февраля – 10 февраля 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Трамп не угрожал, но намекал

The Wall Street Journal – 06/02. Президент США Дональд Трамп в своем ежегоднем обращении к Конгрессу возобновил призывы к строительству стены на южной границе США. Но в этот раз президент не угрожал объявить чрезвычайное положение в стране. Он призвал обе партии "работать вместе, искать компромиссы и достичь договоренности" в процессе принятия закона о бюджете.

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Две недели назад Трамп согласился временно закончить самый длинный в истории США "шатдаун", чтобы найти компромисс по включению строительства пограничной стены в бюджет. Если соглашение по этому вопросу не будет достигнуто до 15 февраля, то Трамп обещает объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы построить стену без соглашения Демократической партии. Но в своем обращении он не упоминал об этом.

В своей 82-минутной речи Трамп вспомнил все достижения прошедшего года – укрепление экономики, рост ВВП, снижение уровня безработицы и создание рабочих мест.

Тройной скандал

The New York Times – 07/02. Сразу три политических скандала произошли в Вирджинии за последнюю неделю, что стало настоящим испытанием для Демократической партии. Во-первых, был обнаружен выпускной альбом губернатора Вирджинии Ральфа Нортома – там оказалось расистское фото, на котором он накрасил лицо в черный цвет, а рядом с ним стоял его приятель в белой накидке расистской организации "Ку-клукс-клан". После этого ряд конгрессменов призвали губернатора покинуть свою должность.

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То самое расисткое фото губернатора в выпускном альбоме Вирджинии Ральфа Нортома

Спустя несколько дней вице-губернатор Джастин Фэйрфакс, который должен был принять пост Ральфа Нортома в случае его увольнения, был обвинен в сексуальном домогательстве сразу же двумя женщинами. В ответ на обвинения демократ нанял юридическую фирму, которая предоставляла защиту Бретту Кавано во время слушания в Верховном суде.

И, наконец, генеральный прокурор Вирджинии Марк Херринг признался, что он тоже красил себе лицо в черный цвет в 1980-х годах на школьных вечеринках. После его слезливой встречи с темнокожими законодателями, он предположил, что скоро подаст в отставку.

Все три топ-чиновника являются демократами, и если все они уволятся, то следующим губернатором станет республиканец Кирк Кокс, спикер палаты представителей. Ситуация является плачевной для демократов, поскольку Вирджиния – это штат, в котором зародилось американское рабство.

Безоса шантажируют

Washington Post – 08/02. Дочерняя компания National Enquirer угрожает основателю Amazon, владельцу The Washington Post и просто самому богатому человеку мира Джеффу Безосу. Компания грозится опубликовать интимные фотографии миллиардера, если он не пойдет на ряд требований.

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Джефф опубликовал эту информацию на платформе Medium. По его словам, American Media Inc. требует, чтобы Безос остановил личное расследование против владельца National Enquirer Дэвида Пекера, которое миллиардер начал после "необъективного" освещения деталей его развода с бывшей женой. Безос считает, что это связанно с политической подоплекой, а расследованию предстоит выяснить этот вопрос.

В США – свой "Новый курс"

Bloomberg – 08/02. Либеральные демократы во главе с Александрией Окасио-Кортес представили "Новый зеленый курс" – масштабную экологическую программу, которая вызвала бурные обсуждения внутри Демократической партии. План предполагает полностью ликвидировать выбросы углерода, отказаться от традиционных источников энергии в следующие 10 лет, запретить использование ядерной энергетики, а также закрыть заводы, которые превышают норму выбросов углекислого газа.

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Предложение разрабатывалось 60 соавторами, но, несмотря на это, шансы у законопроекта быть одобренным – очень низкие. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не поддержала "Новый зеленый курс" и не пришла на его презентацию. Она описала план, как "один из многих" способов решения климатических изменений.

Трамп и Ын: снова здравствуйте!

Politico – 08/02/2019. Президент Дональд Трамп объявил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама – Ханое.

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"Осталось проделать много работы, но мои отношения с Ким Чен Ыном отличные", – сообщил Трамп в своем ежегодном обращении "О положении дел в стране".

Выбор места встречи был настоящей проблемой для организации саммита. И Трамп, и Ким Чен Ын, чьи страны враждовали на протяжении более 70-ти лет, имеют высокие требования к безопасности. Вьетнам считается хорошей локацией потому, что это коммунистическое государство было союзником Северной Кореи времен Холодной войны, а также стало многообещающим партнером США в сфере обороны. Также Ким Чен Ын сможет долететь во Вьетнам через дружеский Китай.

С того момента, как Трамп и Ын встретились впервые был сделан небольшой прогресс в направлении конечной цели США – денуклеаризации КНДР. Пхеньян так и не взял на себя обязательство провести инспекцию по оружию или демонтировать возрастающий арсенал боеголовок и интерконтинентальных баллистических ракет.

Элизабет Уоррен идет в президенты

Time – 09/02. Предвыборная программа Уоррен основывается на призыве победить экономическое неравенство и построить "Америку, которая работает для всех".

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"Трамп – не причина сломанной Америки. Он просто последний и самый сильный признак: что-то пошло не так", – считает член Демократической партии Элизабет Уоррен.

Напомним, что в прошлом году между Трампом и Уоррен возник конфликт по поводу ее происхождения. Элизабет утверждала, что она индейского происхождения. Трамп призвал доказать это и сделать тест ДНК. Результаты теста показали, что наличие индийских корней у неё такое же, как и у обычного американца.