У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки у день виборів.

Співавтор зі "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі 24 каналу зазначив, що вносити зміни до повноважень ЦВК можливо тільки через зміни до профільних законів.

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Він підтвердив, що законопроєкт був дійсно суперечливий. Проте разом з іншими авторами це питання врегулювали та реалізували ідею.

Така концепція (опитувань – 24 канал) була висловлена й Офісом Президента, й керівництвом нашої фракції, й представниками нашого профільного комітету. Ми вважаємо, що доцільними є саме такі опитування, тому що останнім часом багато соціологічних досліджень маніпулятивні,

– повідомив Олександр Качура.

Нардеп розповів, що опитування допоможуть отримати точку зору, яка буде консультативною та не буде впливати на прийняття рішення. Можна запитати, наприклад, які вимоги повинні бути для чиновників, чи можуть бути членами наглядової ради іноземці.



Олександр Качура​ / Фото 5 канал

"Закиди, які на сьогоднішні існують, пов’язані виключно з тим, що місцеві вибори в нас наближаються. Були занепокоєння рядом народних депутатів, що будуть ставити питання щодо Донбасу. Ми конкретно виписали розділ, підпункти, які регламентують це питання – щодо Донбасу не може проводитися жодних опитувань і щодо ситуації миру в країні", – додав Качура.

Які є ризики у законопроєкту

Роман Лозинський з "Голосу" зазначив, що залишилося 52 дні до виборів й 1 день до початку виборчого процесу. По ночах народним депутатам приходять повідомлення, аби вони терміново збиралися на ранкові засідання комітетів, тому що треба щось розглянути.



Роман Лозинський / Фото Українська Галицька Партія

"Коли потім розбираєшся, то розумієш, що приходять замовлення з Офісу Президента щодо норми про опитування громадської думки в день виборів", – заявив Лозинський.

Нардеп пояснив, чому цей законопроєкт шкідливий та небезпечний. У день виборів 25 жовтня українці йдуть на виборчі дільниці. Водночас на вулиці випускають тисячі людей з анкетами, які підходять до людей і ставлять їм питання. Яке? Невідомо. Як поставлять питання – також невідомо.

Ми прекрасно розуміємо, що на Східній Україні можна поставити будь-яке питання. Пан Качура лукавить, тому що в пункті 7 запропонованого законопроєкту вказано лише про окуповані території Донбасу, які не можуть бути предметом опитування,

– повідомив Роман Лозинський.

Він зазначив про Луганську та Донецьку область та їхній спецстатус. У людей там можуть запитати, чи готові вони були б піти на вибори, якби вони провелися та чи відчувають себе в безпеці. Якщо поставити їх в маніпулятивний спосіб, то можна спонукати на ту чи іншу відповідь.

Будь-які такі маніпуляції мають місце і це насправді може бути потенційно одним з кроків до державної зради. Зараз бачимо, як руками Фокіна, Кравчука, а тепер і нашого комітету Офіс Президента хоче реалізовувати план Кремля,

– розповів Лозинський.

Народний депутат пояснив ситуацію, яка може статися й на інших територіях України. У день виборів можна поставити питання: "А як ви ставитеся до Великого будівництва Володимира Зеленського?". Людина йде на дільницю, згадує про Велике будівництво і, наприклад, їй сподобалася зремонтована дорога на її вулиці. В сусіда ні, а в неї зроблена. Тоді виникає думка: "Може я проголосую за цю політичну силу?".

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"Не можна в день виборів будь-яке опитування. Це лише референдум. А референдум без закону – це псевдореферендум", – підсумував Лозинський.

Дивіться повне відео з коментарями народних депутатів: