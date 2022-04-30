Скарги подаватимуть калібри у 155 міліметрів, – Арестович про наслідки "референдумів" на Півдні

З дня на день Росія планує провести референдум на Херсонщині. Олексій Арестович пояснив, що чекає на країну-агресорку, якщо вона таки спробує приєднати чергову область.

Під час ефіру з Марком Фейгіним радник глави Офісу Президента підкреслив, що розмова з окупантами буде короткою. А замість звичайних скарг у сторону російських загарбників летітимуть керовані снаряди.

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Паралельно зі снарядами діятиме дипломатія

У нас замість інформації є рішення і можливості їх здійснити. Скарги подаватимуть калібри 155 міліметрів, керованими снарядами. Нам абсолютно байдуже, що вони оголосять (про референдум у Херсоні – 24 канал),

– підкреслив Арестович.

Він додав, що дипломатія, звичайно ж, працюватиме. У світі обговорюватимуть необхідність позбавити Росію права вето, а також викинути її з Ради Безпеки Генасамблеї. Крім того, з'явиться ще кілька томів про геноцид у Міжнародному суді. Усе це буде, але паралельно Росія отримуватиме те, що розуміє найкраще, – силу.

Санкції проти Росії лише посиляться

Нагадав Олексій Арестович про комісію Єрмака-Макфола. Він підкреслив, що вона займається не лише санкціями, а й їхньою ефективністю та наслідками. У цій комісії вивчають, де обмеження проти Росії спрацювали, а де їх потрібно доопрацювати, щоб отримати бажаний результат. Ба більше, робиться усе можливе для того, щоб обійти санкції було просто неможливо.

Цей українсько-американський аналітичний центр створений не лише для того, щоб на Росію накладали санкції. Він ретельно слідкує за всіма їхніми діями. Відтак, прогнози комісії свідчать про те, що вже в середині червня кожен простий росіянин відчуватиме дії санкцій. Якщо зараз у країні-агресорці вже подорожчали продукти на 25%, то скоро буде новий виток.

От зараз почнуть "доламувати" економіку. До вересня складної російської економіки вже не буде,

– підкреслив Арестович.

Він зазначив, що за умов, що санкції незабаром знімуть, на відновлення економіки Росії знадобиться ще дуже багато часу.

Останні новини про референдум на Херсонщині

Російські загарбники постійно переносять дату ймовірного референдуму на Херсонщині. Він мав відбутися 24 квітня, потім 27, а потім – між 1 і 10 травня.

Водночас колаборанти продовжують поширювати серед місцевого населення дезінформацію. Вони переконують мешканців області, що Херсонщину вже "неможливо" повернути під контроль України.

Тим часом у Новій Каховці окупантам залишають послання партизани. Місцеві мешканці дають чітко зрозуміти, що приєднуватися до країни-агресорки вони не збираються.

У захопленому Херсоні теж не все так просто. Окупанти просто не можуть зібрати необхідну кількість людей, щоб зробити телевізійну картинку про референдум.

Оскільки з референдумом не все так просто, то в Росії шукають альтернативні способи. Так, з'явилася ідея створити квазіутворення, яке мало б отримати назву "Южная Русь". Хай там як, але і в цьому випадку окупанти не можуть ризикнути провести "акт волевиявлення" народу.

Водночас з 1 травня на Херсонщині в обігу мають з'явитися російські рублі. Таким чином окупанти прагнуть підкупити містян.

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