Скарги подаватимуть калібри у 155 міліметрів, – Арестович про наслідки "референдумів" на Півдні
Джерело:канал "ФЕЙГИН LIVE"
З дня на день Росія планує провести референдум на Херсонщині. Олексій Арестович пояснив, що чекає на країну-агресорку, якщо вона таки спробує приєднати чергову область.
Під час ефіру з Марком Фейгіним радник глави Офісу Президента підкреслив, що розмова з окупантами буде короткою. А замість звичайних скарг у сторону російських загарбників летітимуть керовані снаряди.
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Паралельно зі снарядами діятиме дипломатія
У нас замість інформації є рішення і можливості їх здійснити. Скарги подаватимуть калібри 155 міліметрів, керованими снарядами. Нам абсолютно байдуже, що вони оголосять (про референдум у Херсоні – 24 канал),
– підкреслив Арестович.
Він додав, що дипломатія, звичайно ж, працюватиме. У світі обговорюватимуть необхідність позбавити Росію права вето, а також викинути її з Ради Безпеки Генасамблеї. Крім того, з'явиться ще кілька томів про геноцид у Міжнародному суді. Усе це буде, але паралельно Росія отримуватиме те, що розуміє найкраще, – силу.
Санкції проти Росії лише посиляться
Нагадав Олексій Арестович про комісію Єрмака-Макфола. Він підкреслив, що вона займається не лише санкціями, а й їхньою ефективністю та наслідками. У цій комісії вивчають, де обмеження проти Росії спрацювали, а де їх потрібно доопрацювати, щоб отримати бажаний результат. Ба більше, робиться усе можливе для того, щоб обійти санкції було просто неможливо.
Цей українсько-американський аналітичний центр створений не лише для того, щоб на Росію накладали санкції. Він ретельно слідкує за всіма їхніми діями. Відтак, прогнози комісії свідчать про те, що вже в середині червня кожен простий росіянин відчуватиме дії санкцій. Якщо зараз у країні-агресорці вже подорожчали продукти на 25%, то скоро буде новий виток.
От зараз почнуть "доламувати" економіку. До вересня складної російської економіки вже не буде,
– підкреслив Арестович.
Він зазначив, що за умов, що санкції незабаром знімуть, на відновлення економіки Росії знадобиться ще дуже багато часу.
Останні новини про референдум на Херсонщині
- Російські загарбники постійно переносять дату ймовірного референдуму на Херсонщині. Він мав відбутися 24 квітня, потім 27, а потім – між 1 і 10 травня.
- Водночас колаборанти продовжують поширювати серед місцевого населення дезінформацію. Вони переконують мешканців області, що Херсонщину вже "неможливо" повернути під контроль України.
- Тим часом у Новій Каховці окупантам залишають послання партизани. Місцеві мешканці дають чітко зрозуміти, що приєднуватися до країни-агресорки вони не збираються.
- У захопленому Херсоні теж не все так просто. Окупанти просто не можуть зібрати необхідну кількість людей, щоб зробити телевізійну картинку про референдум.
- Оскільки з референдумом не все так просто, то в Росії шукають альтернативні способи. Так, з'явилася ідея створити квазіутворення, яке мало б отримати назву "Южная Русь". Хай там як, але і в цьому випадку окупанти не можуть ризикнути провести "акт волевиявлення" народу.
- Водночас з 1 травня на Херсонщині в обігу мають з'явитися російські рублі. Таким чином окупанти прагнуть підкупити містян.
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