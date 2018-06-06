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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скасування санкцій ЄС проти Росії стає реальнішим, навіть без компромісу щодо України, – NYT

3517 Читать новость на русском
Обстановка в Європі стає сприятливою для Путіна
Обстановка в Європі стає сприятливою для Путіна / verelq.am

Путін помітно набирає силу, демонструючи себе Європі як надійного друга і торгового партнера, поки адміністрація Дональда Трампа розглядає своїх найближчих союзників у цьому регіоні як стратегічних та економічних конкурентів.

Про це пишуть журналісти The New York Times, коментуючи "теплу" зустріч, який влаштували главі Кремля у Відні 5 червня.

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В Австрії, яка офіційно займає нейтральну позицію щодо Росії, завжди були тісні зв'язки з Москвою. Молодий канцлер Себастьян Курц відмовився висилати російських дипломатів після отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії, йдеться у публікації.

Курц сформував коаліцію з крайньою правою Австрійською партією свободи, яка в 2016 році підписала угоду про партнерство з "Єдиною Росією" і закликала до скасування санкцій. До Путіна прихильно ставиться і французький ультраправий "Національний фронт", лівопопулістський уряд Греції, а також крайня права опозиційна партія "Альтернатива для Німеччини".

За даними західних спецслужб, є сильні підозри, що всі ці партії фінансуються Росією, зазначають автори статті.

Популістські, русофільські партії перебувають при владі в Греції, Угорщині, Італії та Австрії. Перспектива досягнення безпосередньої мети Путіна – скасування економічних санкцій, які Євросоюз вводив протягом останніх кількох років, – раптово виявилася в зоні досяжності, навіть без компромісу щодо України, 
– застерігає видання.

Спочатку Путіна часто скидали з рахунків, вважаючи його швидше тактиком і опортуністом, але він все більше здається великим стратегом на тлі того, як Трамп різко відхилив вимоги Європи щодо односторонніх тарифів на сталь і алюміній, введеними Америкою, йдеться далі у матеріалі.

Напередодні зустрічі країн G7, Трамп на небувало підвищених тонах провів телефонні переговори про введення мит із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Терезою Мей. У Німеччині та Канаді обурюються через нові американські тарифи, зауважують кореспонденти.

Такі внутрішні розбіжності, ймовірно, потішать Путіна, коментують журналісти: після окупації Криму Росію виключили з колись "Великої вісімки", наразі атмосфера в Європі набагато гостинніша до Кремля, констатує NYT.

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Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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