Дуже малі шанси стримати росіян, – у "Вовках да Вінчі" сказали, скільки людей слід мобілізувати

Наразі ситуація на фронті залишається складною. Окупанти продовжують наступати на багатьох напрямках. У "Вовках да Вінчі" назвали кількість людей, яку треба додатково мобілізувати, аби стримати ворога.

За словами командира окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, наявних сил не вистачить навіть на те, щоб тримати оборону.

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Про Крим можна забути

Філімонов наголосив, що без додатково призову українському війську навряд чи вдасться стримати росіян на теперішній лінії розмежування. Тому армія потребує поповнення у щонайменше 250 000 призовників.

Водночас, зазначив командир, про відновлення державних кордонів цьогоріч навіть не йдеться.

На запитання журналістів, чи зможе Україна у 2024 році лише оборонятися, військовий заявив, що це залежить від багатьох факторів. Серед них – зміни в процесі мобілізації, допомога партнерів, дозвіл союзників на використання зброї по території країни – агресорки, а також події у самій Росії.

Раніше Філімонов вже наголошував на недоречності відкладання мобілізації. За його словами, наразі ще є досвідчені бійці, які могли б передати новачкам свої знання та досвід. Умовно за рік ситуація може змінитися. Професіонали, які вже перебувають на фронті, можуть загинути, отримати поранення чи психологічно зламатися. І тоді мобілізованим буде ще важче, бо ні в кого буде вчитися.

Призов додаткових сил: що відомо