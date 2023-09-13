У ГУР оцінили, скільки ракет зараз у Росії і чи побільшало їх
У вересні Росія завдає ударів по Україні переважно за допомогою дронів. Імовірно, агресор береже ракети, щоб бити ними по нашій інфраструктурі, коли почнеться опалювальний сезон.
У The New York Times вийшла стаття, де йдеться, що виробництво ракет у Росії перевищило довоєнний рівень. Представник ГУР Андрій Юсов дав свій коментар щодо ситуації в ефірі телемарафону.
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Як українська розвідка оцінює запаси ракет у Росії
Ворог намагається нарощувати виробництво зброї і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення,
– каже Юсов.
За його словами, Росія не зможе повернутися до обсягів виробництва ракет, які були до лютого 2022 року, "ще довший період". Утім, окупанти вже готують нові атаки восени та узимку.
Загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі зберігаються, і це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони, як і предмет турботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції,
– підсумував речник ГУР.
Що написали журналісти NYT
У їхньому матеріалі йдеться про те, що санкційні обмеження, накладені після 24 лютого 2022 року, стримували виробництво ракет у Росії щонайменше пів року. А вже до кінця року Кремль почав набирати обертів у виконанні оборонних замовлень.
"Менш ніж за рік після початку вторгнення Москва відновила торгівлю критично важливими компонентами (для ракет – 24 Канал), спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Захід намагався обмежити експорт чипів до Росії, однак це зробити не так просто", – вказали медійники.
Лейтмотив статті: Кремлю вдалося перебудувати економіку на воєнні рейки, адаптуватись до санкцій та виробляти озброєння.
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Хороші новини про російські ракети
- Україна 13 вересня допомогла "полагодити" російські кораблі у Севастополі, знищивши крилатими ракетами підводний човен "Ростов-на-Дону". Він коштував 300 мільйонів доларів і був носієм "Калібрів".
- Експерти говорять, що це нове слово України у війні, яке увійде в історію військово-морської справи. Підводні човни дуже складно знищувати, бо для цього потрібне спеціальне обладнання, якого в нас просто нема. Оскільки в морі ми б не могли вразити підводний човен, залишалася тільки можливість зробити це тоді, коли "Ростов-на-Дону" буде у надводному положенні. Це велика рідкість, тож єдиним вікном можливостей було ураження у бухті. Що й зробили українські льотчики – імовірно, британськими ракетами Storm Shadow.
- Це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна.
- Воно стало можливим завдяки агентам із партизанського руху "Атеш", які допомогли знищити російські кораблі у Севастополі, навівши українських пілотів на російське залізо. Цивільне населення, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та робітники ремонтного заводу стежили за флотом окупантів понад рік.