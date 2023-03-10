У Путіна є 3 шляхи: скільки ще він може залишатися при владі

В мережі періодично з'являються докази невдоволення росіян так званою СВО, виявилося, вона змогла зачепити пересічних людей. Тому рівень довіри до Владіміра Путіна падає, а його майбутня політична доля може піти за одним з трьох можливих сценаріїв.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що навіть після смерті Путіна, віжки правління Росією можуть перейти до іншого диктатора.

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На російську економіку потужно тиснуть західні санкції, а серед простих росіян зростає невдоволення через розпочату повномасштабну війну. Припускають, що в Путіна лишилося не так багато часу при владі.

На це Тизенгаузен зауважив, що раніше подібне пророкували і Північній Кореї. Мовляв, їм залишилося 5 – 10 років, однак уже більш як півстоліття там правлять "Кіми і загалом дуже добре себе почувають".

Що може чекати на Путіна

Тизенгаузен назвав три можливі сценарії розвитку подій для Путіна.

Один з таких шляхів – це доля Північної Кореї.

Другий – це продати своєму електорату поразку як перемогу.

Третій – це просто здійснити певний трансфер влади та піти на спокій.

Але я вважаю, що він не доживе. Тому даємо десь 1 – 1,5 роки йому,

– резюмував політтехнолог.

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