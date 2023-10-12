Ряд факторів, – Мусієнко сказав, від чого залежить тривалість війни

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія має можливості воювати й до 2025 року. Хоча людського ресурсу їй вистачить на ще більший термін.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що війна не закінчується українською контрнаступальною компанією. Адже існують інші важливі чинники, які впливають на її тривалість.

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Ворог прагне перечекати

Росіяни мають певні цілі на цьому етапі війни, адже розраховують на час, на який їм вистачить ресурсів, аби досягати військових завдань.

Є ряд факторів, від яких залежатиме тривалість війни. Дуже важливо, що ми вийшли на стратегічне розуміння, що це довга війна та війна на виснаження,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Ворог чітко задекларував свої наміри – він прагне перечекати, коли на Заході щось зміниться. І спробувати знесилити Україну та наших союзників, щоб ми були схильні до певних компромісів.

А Україна має ставити мету пережити ворога та виснажити його до тої точки, коли ми будемо диктувати умови,

– наголосив Мусієнко.

Проте тут потрібен гнучкий та прагматичний підхід. Коли потрібно ми обороняємось та видаємо феноменальні показники зі знищеної ворожої техніки. Коли треба – ведемо наступальні дії. І війна має комбінований характер.

Олександр Мусієнко пояснив, що впливає на тривалість війни Росії проти України: дивіться відео

Яка мета Росії

Ще один важливий чинник тривалості війни – це міжнародна ситуація у світі. Тенденція щодо поширення певних конфліктів, як зараз відбувається з війною в Ізраїлі, може набирати обертів.

Мета Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю в "білих рукавичках", який не бере на себе брудної роботи, в тому, щоб роз'єднувати Захід як єдине ціле,

– впевнений він.

Також важливо, якою буде геополітична обстановка, й за які рамки вийдуть потрясіння та поширення різних конфліктів.

І зрештою принципово важливо, чи буде бажання у Китаю та США домовитись про щось чи їхня конкуренція буде продовжуватись і шукати виходи в таких як сьогодні війнах та конфліктах.

"Росія потенційно розглядає Китай як "рятувальну соломинку" для себе, тилове забезпечення. І багато чого у цій війні залежить від того, чи отримає Москва підтримку від Пекіну", – підкреслив Олександр Мусієнко.

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Глава Головного управляння розвідки зазначив, що наразі на Близькому Сході склалася загрозлива ситуація для Ізраїля, адже він оточений ворожими силами – на Південному Заході – ХАМАС, а на Півночі – Хезболла. Однак наразі ситуація є контрольованою.

На думку Буданова, протистояння ХАМАС та Ізраїля може вплинути на війну в Україні. Але за умови, якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться.

Також очільник української розвідки підтвердив, що Рамзан Кадиров мав серйозні проблеми зі здоров'ям. В нього було важке захворювання нирок. Попри те, що Кадиров перебував у важкому стані, йому вдалося подолати хворобу.

Крім того, Буданов прокоментував загибель у авіакатастрофі Євгенія Пригожина. Він зазначив, що жодних фактів, які б мали підтвердити загибель ватажка вагнерівців, немає. Проте внаслідок його смерті виникло послаблення всередині ПВК "Вагнера". Але це добре для України.