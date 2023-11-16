Війна відкрила очі: скільки громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні різко зросла кількість громад УПЦ МП, які перейшли до ПЦУ. За понад 600 днів російської агресії церковну юрисдикцію змінили майже 890 громад.

У Держетнополітики повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до Православної церкви України.

Дивіться також Сварився та називав "фашистами": у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового

В Україні залишається близько 8 тисяч церков УПЦ МП

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023 року.

У Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів "перейшли" від однієї церкви до іншої.

У березні 2022 року у ПЦУ повідомили, що за місяць повномасштабної війни Росії проти України до складу ПЦУ з московського патріархату офіційно перейшли 28 громад: на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті, Тернопільщині, Рівненщині, Волині, Київщині та Черкащині.

Станом на квітень 2023 року, за даними Опендатабот, в Україні залишалося 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.

Області з найбільшою кількістю церков Московського патріархату не змінились з кінця 2022 року. Це Донеччина (683 релігійні установи), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563).

В Україні хочуть заборони УПЦ МП