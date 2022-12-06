Чи має Росія достатньо літаків для майбутніх ударів по Україні: що кажуть у ЗСУ

Росія регулярно атакує критичну інфраструктуру України, знеструмлюючи міста та цілі області. Речник командування Повітряних Сил відповів, чи має ворог достатню кількість літаків Ту-95 та інших бомбардувальників.

Росія здійснила уже вісім хвиль масованих атак на нашу державу. Попри це, у Кремля поки не вичерпується кількість літальних апаратів, зокрема бомбардувальників. Про це повідомив спікер командування ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу FREЕДОМ.

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Чи будуть ще масовані атаки

Наразі не можна сказати точно, коли Росія наступного разу масовано захоче обстріляти нашу державу, однак зі слів Юрія Ігната зрозуміло, що в окупантів є для цього достатньо можливостей.

На жаль, літаків цих достатньо — не тільки Ту-95, а й Ту-160. Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести. Їх в Росії ще багато,

– сказав речник Повітряних Сил.

Також він зауважив, що йдеться про десятки бомбардувальників, тому стверджувати, що масованих ударів не буде, – точно не варто.

Росія похапцем виготовляє зброю

Більшість бомбардувальників Ту-95 базуються у Саратові та є доволі небезпечними. Важливо, що дальність польоту Х-101 – понад 5,5 тисячі кілометрів. Однак самих ракет, які переносить літальний апарат, у Росії не так і багато.

Як зазначають британські розслідувачі, для масованого ракетного удару по Україні 23 листопада окупанти використовували крилату зброю, яка була виготовлена влітку 2022 року. Тобто – це підтверджує те, що у ворога не такий великий запас зброї, але загарбники все ще можуть її виготовляти, попри санкції.

Водночас варто згадати, що представник розвідки Андрій Юсов констатував, що держава-терористка вичерпала свій високотехнологічний арсенал озброєння. Проте старих радянських ракет С-300 у ворога ще є певна кількість.