Скільки Україна втрачає військових щодня у боях: Зеленський озвучив ЗМІ страшну цифру

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.

Ситуація складна, але ми утримуємо оборонні периметри, сказав президент в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Він додав, що найскладніше – на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях.

Важливо Близько 30 500 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 31 травня

Ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими,

– зізнався Зеленський.

Які цифри Зеленський озвучував раніше

Зауважимо, що влада та Генштаб не озвучують загальні втрати українських сил, поки триває війна Росії проти України. Від цього утримуються, оскільки така статистика деморалізує суспільство.

Однак президент раніше в інтерв'ю озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, в понад 10 тисяч – зазнали поранень.

Під час розмови в Давосі 24 травня Зеленський також повідомив, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день. Наші захисники та захисниці втомлюються та кладуть свої життя за свободу українського народу.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович теж зазначав: це війна, тому у нас втрати теж є. Однак вони набагато менші, ніж у росіян.

Що відомо про бійців, які віддали своє життя за Україну: останні новини

Під час виконання бойових завдань на Харківщині загинув рекордсмен та чемпіон світу з пауерліфтингу Сергій Карнаухов. Спортсмен служив артилеристом у 93-й бригаді. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну боєць 6 років воював на Сході та зазнав поранення. У воїна залишилися дружина та син.

У боях на Донеччині своє життя за Україну віддав журналіст та військовий Віталій Дерех з Тернополя. Герой загинув 28 травня біля Попасної. Відомо, що раніше воїна нагороджували державним Орденом за мужність ІІІ ступеня.

22 травня на війні загинув працівник Львівської ОДА Петро Цимбалюк, який з перших днів повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. Провідний інспектор відділу технагляду і проєктних робіт Управлінні капітального будівництва Львівської ОДА захищав свою Батьківщину у складі 24 бригади.

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Втрати окупантів

Станом на 31 травня втрати російських окупантів сягнули шалених масштабів. Українські оборонці вже ліквідували щонайменше 30 500 загарбників. Крім того, ЗСУ нищать і техніку ворога. Знешкодили тисячі одиниць:

танків – 1 358,

бойових броньованих машин – 3 302,

артилерійських систем – 649,

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 93,

літаків – 208,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275,

спеціальної техніки – 48.

Ба більше, це приблизні цифри, тож насправді втрат у ворога може бути більше. Слід зауважити, що в Україні гине багато російських молодших офіцерів. Це спричинює низький моральний дух в окупантів.

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