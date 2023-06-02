Скільки треба винищувачів, щоб захистити місто-мільйонник: Крамаров назвав приблизну цифру

Американські винищувачі F-16 можуть суттєво посилити захист українського неба. Міжнародні партнери здатні передати ту кількість літаків, яку вистачило б і на захист міст, і на знищення окупантів на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, винищувачі F-16 можуть бути використані для збивання ворожих ракет.

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Скільки винищувачів можуть захистити місто-мільйонник

На думку військового експерта, дві пари по два винищувачі здатні ефективно захищати місто-мільйонник від ворожих ракет.

Зараз Україна може розраховувати на близько 3 ескадрильї винищувачів від міжнародних партнерів. Це – 48 – 50 літаків. Сюди можуть увійти не лише американські F-16, але й європейські аналоги на кшталт Eurofighter Typhoon.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела, які ознайомлені з ситуацією, повідомляло, що Нідерланди можуть відправити Україні винищувачі F-16. У них на озброєнні є 42 таких літаки. Також Нідерланди разом з Данією очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Це відбувається за підтримки Великої Британії та Бельгії.

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Зараз йдуть розмови також про Eurofighter. Це було б корисно, адже там можна буде використовувати дещо іншу номенклатуру озброєнь, яка не йде на F-16. А європейські партнери, до прикладу, мають багато озброєння саме на Eurofighter,

– зауважив Крамаров.

Як вважає військовий експерт, Україні було б достатньо 8 – 9 ескадрилей сучасних багатоцільових винищувачів. Це – близько 100 – 120 літаків, яких вистачило б і на захист неба, і на знищення російських окупантів на фронті.

F-16 для України: коротко