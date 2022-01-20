Скільки заробив Олексій Резніков на посаді міністра оборони в 2021 році

20:50

Олексій Резніков за 2 місяці до кінця 2021 року змінив посаду в уряді Дениса Шмигаля. Замість Міністерства реінгеграції посадовцю довірили Міноборони. Там Резніков встиг заробити майже 180 тисяч гривень.