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      Скільки коштуватиме великодній кошик в Україні цього року

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      Великодній кошик 2019 в Україні: ціни
      Великодній кошик 2019 в Україні: ціни / Фото з відкритих джерел

      Великодня паска в Україні коштуватиме майже 44 гривні цього року. Це, якщо спекти паску самотужки вагою 700 грамів. Така сума є на 7% більшою, ніж попереднього року.

      Вартість приготування паски зросла через подорожчання вершкового масла (на 11%, "плюс" 6 гривень на виробі), пшеничного борошна (на 19%, "плюс" 2 гривні), молока (на 10%, "плюс" 1 гривня), повідомляє Економічний дискусійний клуб.

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      Зате ціни на яйця і цукор знизилися на 9%-13%.

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      Скільки коштуватиме приготувати паску на Великдень у 2019 році

      Скільки коштуватиме великодній кошик у 2019 році?

      Найдешевший великодній кошик з шістьома традиційними для освячення продуктами коштуватиме не менше ніж 248 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року. Окрім паски, суттєво домашня ковбаса (на 13%) і сало (на 7%).

      • паска коштуватиме 44 гривні,
      • півкілограма ковбаси – 130 гривень,
      • 200 грамів хріну з буряком – 10 гривень,
      • 200 грамів солі – і гривню,
      • півкілограма сала – 39 гривень,
      • десяток яєць – 24 гривні.

      Читайте також: Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці

      Ціни Великдень кошик паска
      Ціни на продукти для великоднього кошика

      За останні 3 роки вартість великоднього кошика зросла в 1,7 раза. А прожитковий мінімум за цей час зріс в 1,4 раза (як для працездатних, так і непрацездатних осіб).

      ціни Великдень паска великодній кошик
      Ціни на великодні кошики та паски у попередні роки

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      Теги: Новини України Великдень Ціни Гроші
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