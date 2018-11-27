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      Скільки продуктів на смітник викидає середньостатистична сім’я

      79 Читать новость на русском
      Скільки продуктів на смітник викидає середньостатистична сім’я
      Скільки продуктів на смітник викидає середньостатистична сім’я / greatist.com

      Американська молочна асоціація провела опитування і виявила, скільки продуктів викидає на смітник середньостатистична сім’я в Америці.

      Про це йдеться на сайті асоціації.

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      Віце-президент з питань харчування Американської молочної асоціації в Коламбусі, Карен Беккі (Karen Bakies) зазначає, що люди закуповують занадто багато продуктів або втомлюються від їх залишків.

      Опитування показало, що 94% американців зізналися, що викидають їжу в сміттєпровід.

      Головною причиною цього стало протермінований термін придатності. 60% опитаних американців викидають їжу, тому що сумніваються, чи можна її їсти.

      94% американців зізналися, що викидають їжу в сміттєпровід
      94% американців зізналися, що викидають їжу в сміттєпровід

      За словами фахівця, сім'я з чотирьох чоловік може заощадити до 2 тисяч доларів, якщо буде викидати менше їжі. Половина цієї суми достатньо, щоб забезпечити їжею понад вісім тисяч людей, які потребують їжі та води.

      Дослідники зазначають, що середньостатистична людина викидає 113 кілограмів їжі щороку.

      Середньостатистична людина викидає 113 кілограмів їжі щороку
      Середньостатистична людина викидає 113 кілограмів їжі щороку

      Асоціація розробила поради, які допоможуть знизити навантаження не тільки на навколишнє середовище, але і на гаманець споживача.

      1. Продукти, що швидко псуються, ставте на видне місце.

      2. Сири та йогурти повинні були запечатані й стояти на верхній полиці холодильника.

      3. Овочі та фрукти зберігайте у ящиках з контрольованою вологістю.

      4. Молоко зберігайте у задній частині полиць, а не у дверцятах холодильника.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування дослідження
      Джерело: 24 Канал
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