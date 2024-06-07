Не Харків і не Суми: Світан припустив, на якому напрямку можуть тиснути окупанти

Росіяни, неподалік від кордону з Україною, у Бєлгородській області скупчують військові угрупування. Можливо, ворог готується до наступу на Харків і Суми.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ймовірність успішного наступу росіян на Харків та Суми невелика. Він вважає, що тих військових накопичень, що є вздовж кордону недостатньо для захоплення цих міст.

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"Скоріш за все, противник готує наступ не на Харків і не на Суми, а у сторону Богодухова (Харківська область – 24 Канал)", – припустив він.

Якими можуть бути плани ворога

Через Богодухів проходить траса із Харкова на Суми, що може бути вигідною для військових стратегій противника. Проте, на думку військового експерта, цей напрямок не є критичним для жодного із цих міст.

Та кількість військових, які є у росіян на цьому напрямку не більша від тої, що вже воює в районі Вовчанська,

– сказав Роман Світан.

За його словами, українська розвідка спостерігає за кожним російським угрупованням, яке зосереджено неподалік від українського кордону. Рух будь-якого підрозділу окупантів в бік України одразу атакують дрони та артилерія ЗСУ.

Що відбувається на Харківському напрямку: карта

Росіяни можуть тиснути на Харків чи Суми, але наші війська, відстежуючи їх, будуть готові. Ворог може перетнути кордон у будь-якому місці, але далі вони зіткнуться із лінією оборони, яка вглиб сягає 10 – 12 кілометрів,

– зауважив Світан.

Він також додав що, наступ росіян у цьому регіоні не завдасть жодних стратегічних проблем Україні.

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