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      SkyUp планує розпочати у 2019 році польоти з аеропорту Черкаси

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      SkyUp планує здійснювати рейси з аеропорту Черкаси
      SkyUp планує здійснювати рейси з аеропорту Черкаси / Фото з відкритих джерел

      Український лоукострер SkyUp має намір наприкінці 2019 році розширити географію польотів. Компанія планує розпочати здійснювати міжнародні чартерні рейси з аеропорту Черкаси. Це стани можливим у тому випадку, якщо аеропорт підтвердить можливість приймання та обслуговування літаків компанії.

      ЦТС зазначає, що така інформація випливає з листа гендиректора SkyUp Євгена Хайнацького на ім’я генерального директора Міжнародного аеропорту Черкаси Івана Далібожака.

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      Зокрема, йдеться про договір на обслуговування повітряних суден і пасажирів для здійснення міжнародних чартерних рейсів і збільшення кількості рейсів та географії польотів в наступні роки між аеропортом та компанією.

      З цією метою аеропорт отримав від компанії офіційний запит щодо стану терміналів та можливості обслуговування пасажирів. Серед усього лоукостер цікавиться можливістю летовища приймати та обслуговувати повітряні судна типів Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8 і Boeing 737 MAX 10. Також SkyUp цікавлять тарифи на наземне обслуговування літаків в аеропорту Черкаси.

      У компанії неодноразово наголошували на тому, що зацікавлені у розвитку регіональних аеропортів. Наразі лоукостер займається збором інформації з метою проаналізувати стан та перспективи подальшого співробітництва.

      Нагадаємо, що літаки української авіакомпанії лоукостера SkyUp Airlines з 31 березня розміщуватимуться у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". До цього повітряні судна компанії перебували на території Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) ім. І. Сікорського.

      У компанії таке рішення пояснюють тим, що вже станом на сьогодні міжнародний аеропорт "Київ" справляється з важкими літаками перевізника "на межі своїх можливостей".

      Що відомо про лоукостер SkyUp Airlines?Українська авіакомпанія заснована у червні 2017 року. Літаки компанії розпочали польоти з травня 2018 року. Станом на лютий 2019 року флот авіакомпанії нараховує п'ять повітряних суден – чотири літаки типу Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць. Авіакомпанія здійснює рейси як на регулярній, так і на чартерній основі. Літаки компанії здійснюють рейси на міжнародні і внутрішньоукраїнські напрямки. У 2018 році пасажиропотік SkyUp Airlines становив 442 тисяч пасажирів.

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      Теги: Новини України SkyUp авіація Новини Черкас Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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